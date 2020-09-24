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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:58

Попкорн з вами?


Ну, що які шанси, що це початок двіжняка в Штатах? :twisted:

зі. Кевін коментує увесь в шоці... А українці не в шоці, вони таке з 2004 роки пару разів переживали (((
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:38

Зафіксуємо фонду в день початку...

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Востаннє редагувалось change_pm в Сер 06 січ, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:14

Не думаю, что это плохо закончится.
Покачают немного, может перевыборы назначат, дадут урок "глубинному государству", но глобально - всё у них будет хорошо
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 22:34

  Вкладчик1234 написав:Не думаю, что это плохо закончится.
Покачают немного, может перевыборы назначат, дадут урок "глубинному государству", но глобально - всё у них будет хорошо

Prepper Princess в теплому ютубчику вангувала приблизно так:
"якщо переможе Біден (ой, Байден, вибачте за мій каліфорнійський), то економіці ВП (великий п.дець), а якщо Трамп, то хаос"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 23:17

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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:32

  cz_user написав:Жека79
Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут.
Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2%
Более трети покупателей недвижимости иностранцы
Ипотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10
Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д.
Высокие цены, потому что:
1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет)
2) сдают уже с ремонтом - завози мебель
3) много иностранных покупателей
4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог)
5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией


Спасибо, все в точности так как мне говорили чехи. Но непонятен самый главный вопрос, кто покупает квартиры в спальниках по 300-350к?? Я знаю что иностранцы покупают центр, есть в Праге застройщик типа нашего Кана, называется Crestyl , я так понимаю строит элитку, так вот ихний проект док почти весь раскупили иностранцы. Но там ценник был вообще жесть, начинался вроде с 350-400к евро. А вот кто отваливает за спальные районы типа нашего виноградаря?? Неужто чехи так гребут ипотеку с ценами 250-350к и ихними зарплатами? Она хоть и находится между Германией и Австрией, но доходы там раза в 3 поменьше будут. Я промониторил ихнего самого крупного застройщика Central , я так понимаю это аналог нашего Киевгорстроя, который строит эконом/ комфорт класс, так вот даже у них ничего ниже 5,5 млн крон нету. Вообщем чем вызван такой взрывной и главное ПОСТОЯННЫЙ рост в Праге- для меня загадка. В то же время в других регионах Чехии все не так радужно, дорожает только Прага. Например в той же Германии рост по всем городам, а в Австрии есть места подороже чем Вена. В Чехии же какой то парадокс.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 09:54

Трішки по темі нерухомості...

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Дані по Ліверпулю і місцевості поруч...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:51

  Жека79 написав:
  cz_user написав:Жека79
Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут.
Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2%
Более трети покупателей недвижимости иностранцы
Ипотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10
Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д.
Высокие цены, потому что:
1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет)
2) сдают уже с ремонтом - завози мебель
3) много иностранных покупателей
4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог)
5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией


Спасибо, все в точности так как мне говорили чехи. Но непонятен самый главный вопрос, кто покупает квартиры в спальниках по 300-350к?? Я знаю что иностранцы покупают центр, есть в Праге застройщик типа нашего Кана, называется Crestyl , я так понимаю строит элитку, так вот ихний проект док почти весь раскупили иностранцы. Но там ценник был вообще жесть, начинался вроде с 350-400к евро. А вот кто отваливает за спальные районы типа нашего виноградаря?? Неужто чехи так гребут ипотеку с ценами 250-350к и ихними зарплатами? Она хоть и находится между Германией и Австрией, но доходы там раза в 3 поменьше будут. Я промониторил ихнего самого крупного застройщика Central , я так понимаю это аналог нашего Киевгорстроя, который строит эконом/ комфорт класс, так вот даже у них ничего ниже 5,5 млн крон нету. Вообщем чем вызван такой взрывной и главное ПОСТОЯННЫЙ рост в Праге- для меня загадка. В то же время в других регионах Чехии все не так радужно, дорожает только Прага. Например в той же Германии рост по всем городам, а в Австрии есть места подороже чем Вена. В Чехии же какой то парадокс.


Прага такая одна и очень раскрученный город. Поэтому еще такие цены. Ну и, действительно, тут пока еще комфортно жить (нет районов-гетто, как в некоторых других городах ЕС, хороший транспорт, экология)
Местные тоже гребут в ипотеку. Например, от того же central group в спальном районе 3кк будет 8-9 млн крон. Средняя зп в Праге около 50к. Для специалистов зп 80-100к. Семья из двух работающих может позволить ипотеку на 20-30 лет под 2% с 10% начальным взносом. Но по уровню недоступности жилья для местных Чехия на первом месте в ЕС (нужно работать в среднем 11 лет на квартиру 70м, в Португалии этот показатель 4 года). Так что у кого не позволяют доходы переезжают в пригород или снимают
В Чехии тоже идет рост по всем городам. На втором месте Брно и очень подорожала недвижимость в горах. Но большого роста уже нет, где-то 1-2% к квартал или даже небольшое падение у старого фонда.
cz_user
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:00

Уже поудаляли часть сообщений.

Парадокс ситуации в США, так это то, что все социальные сети, которые всегда «топили» за майданы в других странах, в Америке решили выступить против активистов.
Второй парадокс, что ФБР создало сайт «доносов», чтобы узнать, кто участвовал в захвате Капитолия. Обычно в «банановых республиках» (по утверждению Буша), активисты создают сайты с именами и адресами силовиков.


Все наши источники знакомые с американской политикой рассказали нам интересную особенность почему Трамп проиграл.
Против Трампа объединились все другие американские финансовые кланы. Он остался один на один, поэтому все в один голос начали его критиковать и все их активы медийные получили похожие методички с главной целью, захейтить захват Капитолия, сохранить действующий порядок вещей (майданы в других странах – это проявления демократии, так как они против режимов, а майдан в США, как в кузнеце демократии мог организовать только «враг демократии»).
Американские СМИ и социальные сети – это орудия пропаганды отдельно взятых транснациональных кланов, которые договариваясь между собой и деля мир на зоны влияния своих кланов с легкостью могут внушить массам, что белое – это черное и наоборот.
Дошло до того, что даже социальные сети, которые должны якобы быть свободными, включают жесткие репрессии.
21 век – это эпоха цифрового обмана и контроля, а также подмены понятий. Как говорят у нас в народе, кто платит, тот музыку заказывает.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:04

Знову ватніків набігло!
Тут форум про нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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