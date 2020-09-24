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cz_user написав:Жека79 Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут. Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2% Более трети покупателей недвижимости иностранцы Ипотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10 Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д. Высокие цены, потому что: 1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет) 2) сдают уже с ремонтом - завози мебель 3) много иностранных покупателей 4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог) 5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией
Спасибо, все в точности так как мне говорили чехи. Но непонятен самый главный вопрос, кто покупает квартиры в спальниках по 300-350к?? Я знаю что иностранцы покупают центр, есть в Праге застройщик типа нашего Кана, называется Crestyl , я так понимаю строит элитку, так вот ихний проект док почти весь раскупили иностранцы. Но там ценник был вообще жесть, начинался вроде с 350-400к евро. А вот кто отваливает за спальные районы типа нашего виноградаря?? Неужто чехи так гребут ипотеку с ценами 250-350к и ихними зарплатами? Она хоть и находится между Германией и Австрией, но доходы там раза в 3 поменьше будут. Я промониторил ихнего самого крупного застройщика Central , я так понимаю это аналог нашего Киевгорстроя, который строит эконом/ комфорт класс, так вот даже у них ничего ниже 5,5 млн крон нету. Вообщем чем вызван такой взрывной и главное ПОСТОЯННЫЙ рост в Праге- для меня загадка. В то же время в других регионах Чехии все не так радужно, дорожает только Прага. Например в той же Германии рост по всем городам, а в Австрии есть места подороже чем Вена. В Чехии же какой то парадокс.
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cz_user написав:Жека79 Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут. Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2% Более трети покупателей недвижимости иностранцы Ипотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10 Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д. Высокие цены, потому что: 1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет) 2) сдают уже с ремонтом - завози мебель 3) много иностранных покупателей 4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог) 5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией
Спасибо, все в точности так как мне говорили чехи. Но непонятен самый главный вопрос, кто покупает квартиры в спальниках по 300-350к?? Я знаю что иностранцы покупают центр, есть в Праге застройщик типа нашего Кана, называется Crestyl , я так понимаю строит элитку, так вот ихний проект док почти весь раскупили иностранцы. Но там ценник был вообще жесть, начинался вроде с 350-400к евро. А вот кто отваливает за спальные районы типа нашего виноградаря?? Неужто чехи так гребут ипотеку с ценами 250-350к и ихними зарплатами? Она хоть и находится между Германией и Австрией, но доходы там раза в 3 поменьше будут. Я промониторил ихнего самого крупного застройщика Central , я так понимаю это аналог нашего Киевгорстроя, который строит эконом/ комфорт класс, так вот даже у них ничего ниже 5,5 млн крон нету. Вообщем чем вызван такой взрывной и главное ПОСТОЯННЫЙ рост в Праге- для меня загадка. В то же время в других регионах Чехии все не так радужно, дорожает только Прага. Например в той же Германии рост по всем городам, а в Австрии есть места подороже чем Вена. В Чехии же какой то парадокс.
Прага такая одна и очень раскрученный город. Поэтому еще такие цены. Ну и, действительно, тут пока еще комфортно жить (нет районов-гетто, как в некоторых других городах ЕС, хороший транспорт, экология) Местные тоже гребут в ипотеку. Например, от того же central group в спальном районе 3кк будет 8-9 млн крон. Средняя зп в Праге около 50к. Для специалистов зп 80-100к. Семья из двух работающих может позволить ипотеку на 20-30 лет под 2% с 10% начальным взносом. Но по уровню недоступности жилья для местных Чехия на первом месте в ЕС (нужно работать в среднем 11 лет на квартиру 70м, в Португалии этот показатель 4 года). Так что у кого не позволяют доходы переезжают в пригород или снимают В Чехии тоже идет рост по всем городам. На втором месте Брно и очень подорожала недвижимость в горах. Но большого роста уже нет, где-то 1-2% к квартал или даже небольшое падение у старого фонда.
Парадокс ситуации в США, так это то, что все социальные сети, которые всегда «топили» за майданы в других странах, в Америке решили выступить против активистов. Второй парадокс, что ФБР создало сайт «доносов», чтобы узнать, кто участвовал в захвате Капитолия. Обычно в «банановых республиках» (по утверждению Буша), активисты создают сайты с именами и адресами силовиков.
Все наши источники знакомые с американской политикой рассказали нам интересную особенность почему Трамп проиграл. Против Трампа объединились все другие американские финансовые кланы. Он остался один на один, поэтому все в один голос начали его критиковать и все их активы медийные получили похожие методички с главной целью, захейтить захват Капитолия, сохранить действующий порядок вещей (майданы в других странах – это проявления демократии, так как они против режимов, а майдан в США, как в кузнеце демократии мог организовать только «враг демократии»). Американские СМИ и социальные сети – это орудия пропаганды отдельно взятых транснациональных кланов, которые договариваясь между собой и деля мир на зоны влияния своих кланов с легкостью могут внушить массам, что белое – это черное и наоборот. Дошло до того, что даже социальные сети, которые должны якобы быть свободными, включают жесткие репрессии. 21 век – это эпоха цифрового обмана и контроля, а также подмены понятий. Как говорят у нас в народе, кто платит, тот музыку заказывает.