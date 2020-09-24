Додано: Чет 07 січ, 2021 09:32

cz_user написав: Жека79

Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут.

Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2%

Более трети покупателей недвижимости иностранцы

Ипотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10

Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д.

Высокие цены, потому что:

1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет)

2) сдают уже с ремонтом - завози мебель

3) много иностранных покупателей

4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог)

5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией Средняя цена в Праге на новострой 120 тыс.крон за метр (центр 150-200, спальные районы 100-140). Цены за последние 5 лет выросли в 2 раза и еще растут. Что будет после всех этих карантинов неясно.. Некоторые говорят, что цены упадут, другие, что вырастут.Если покупать для сдачи, то рентабельность будет около 2%Более трети покупателей недвижимости иностранцыИпотека около 2%, но ставка на уровне 1,5-2,5% уже держится лет 10Я бы не сравнивал пражский спальный район с Виноградарем и т.д.Высокие цены, потому что:1) мало строят и долго нужно ждать разрешения (в среднем 10-15 лет)2) сдают уже с ремонтом - завози мебель3) много иностранных покупателей4) очень развитая инфраструктура (Чехия, Бельгия и Швейцария в тройке мировых лидеров по плотности жел дорог)5) хорошее гоеграф положение между Австрией и Германией

Спасибо, все в точности так как мне говорили чехи. Но непонятен самый главный вопрос, кто покупает квартиры в спальниках по 300-350к?? Я знаю что иностранцы покупают центр, есть в Праге застройщик типа нашего Кана, называется Crestyl , я так понимаю строит элитку, так вот ихний проект док почти весь раскупили иностранцы. Но там ценник был вообще жесть, начинался вроде с 350-400к евро. А вот кто отваливает за спальные районы типа нашего виноградаря?? Неужто чехи так гребут ипотеку с ценами 250-350к и ихними зарплатами? Она хоть и находится между Германией и Австрией, но доходы там раза в 3 поменьше будут. Я промониторил ихнего самого крупного застройщика Central , я так понимаю это аналог нашего Киевгорстроя, который строит эконом/ комфорт класс, так вот даже у них ничего ниже 5,5 млн крон нету. Вообщем чем вызван такой взрывной и главное ПОСТОЯННЫЙ рост в Праге- для меня загадка. В то же время в других регионах Чехии все не так радужно, дорожает только Прага. Например в той же Германии рост по всем городам, а в Австрии есть места подороже чем Вена. В Чехии же какой то парадокс.