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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:34

  Вкладчик1234 написав:Зображення

можешь ржать, но посмотри интервью этого парня июня-июля месяца 20го. достаточно грамотно излагает мысли. гримм и костюи- чисто по кайфу ему :)
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
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