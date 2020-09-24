можешь ржать, но посмотри интервью этого парня июня-июля месяца 20го. достаточно грамотно излагает мысли. гримм и костюи- чисто по кайфу ему
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:34
можешь ржать, но посмотри интервью этого парня июня-июля месяца 20го. достаточно грамотно излагает мысли. гримм и костюи- чисто по кайфу ему
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
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