можешь ржать, но посмотри интервью этого парня июня-июля месяца 20го. достаточно грамотно излагает мысли. гримм и костюи- чисто по кайфу ему
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:34
можешь ржать, но посмотри интервью этого парня июня-июля месяца 20го. достаточно грамотно излагает мысли. гримм и костюи- чисто по кайфу ему
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:44
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:47
Фарт и тебе не помешает. Смутные времена наступают. У нас постатистике сейчас 3 из 5 покупателей недвиги с Калифорнии, 1 из 4 с NY. Народ бежит. Понаехали в Техас...
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:08
так готуйтесь прийняти на техасчині пів каліхворнії
роби як долярчик,
орендарі залпатять за все!
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:34
Ну если сам Маск чухнул в Техас , тогда без вариантов, цены на недвигу Старшипом вверх.
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