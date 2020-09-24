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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:34
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
Повідомлень: 3844
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Подякували: 151 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:44
Понаехал написав:
удачное место
Фарту тебе,Друг!
Мизантрóп
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:47
Мизантрóп написав: Понаехал написав:
удачное место
Фарту тебе,Друг!
Фарт и тебе не помешает. Смутные времена наступают. У нас постатистике сейчас 3 из 5 покупателей недвиги с Калифорнии, 1 из 4 с NY. Народ бежит. Понаехали в Техас...
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
Повідомлень: 3844
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 151 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:08
Понаехал написав:
У нас в селе в среднем на 12% выросла недвига за год. Земля, что я взял на 15% - удачное местою. После постройки супермаркета- даст еще +10% до мая.
так готуйтесь прийняти на техасчині пів каліхворнії
роби як долярчик,
орендарі залпатять за все!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 22977
З нами з: 09.03.14
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2
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:34
Понаехал написав: Мизантрóп написав: Понаехал написав:
удачное место
Фарту тебе,Друг!
Фарт и тебе не помешает. Смутные времена наступают. У нас постатистике сейчас 3 из 5 покупателей недвиги с Калифорнии, 1 из 4 с NY. Народ бежит. Понаехали в Техас...
Ну если сам Маск чухнул в Техас , тогда без вариантов, цены на недвигу Старшипом вверх.
Bolt
Повідомлень: 529
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:07
change_pm написав:
Через 2 дні... Непогано відросли...
Треба собі мабуть "купити" торгового робота, конкурувати з роботами живій людині просто неможливо.
Який би економічний результат / ситуація в політиці не були - все буліш ))))
change_pm
Повідомлень: 2792
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Подякували: 605 раз.
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1
Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:00
change_pm написав: change_pm написав:
Через 2 дні... Непогано відросли...
Треба собі мабуть "купити" торгового робота, конкурувати з роботами живій людині просто неможливо.
Який би економічний результат / ситуація в політиці не були - все буліш ))))
демократи получили більшість?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 22977
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1718 раз.
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2
Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:56
Bolt написав:
Ну если сам Маск чухнул в Техас , тогда без вариантов, цены на недвигу Старшипом вверх.
Маск, Оракл, куча мелких компаний... Вон даже те пацаны, который интерент в Белоруссии шатали по заказу- абсолютно легальная Техасская компания
Я давно писал на этом форуме, что Техас - это следующий центр развития США.
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
Повідомлень: 3844
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Подякували: 151 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:57
flyman написав:
так готуйтесь прийняти на техасчині пів каліхворнії
роби як долярчик,
орендарі залпатять за все!
К этому идет уже. Я писал, что 3 из 5 покупателей из Кали. Но они немного не в курсе наших внутренних тем.
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
Повідомлень: 3844
З нами з: 22.05.16
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Подякували: 151 раз.
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