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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:34

  Вкладчик1234 написав:Зображення

можешь ржать, но посмотри интервью этого парня июня-июля месяца 20го. достаточно грамотно излагает мысли. гримм и костюи- чисто по кайфу ему :)
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Понаехал написав:удачное место
Фарту тебе,Друг!
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:47

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:удачное место
Фарту тебе,Друг!

Фарт и тебе не помешает. Смутные времена наступают. У нас постатистике сейчас 3 из 5 покупателей недвиги с Калифорнии, 1 из 4 с NY. Народ бежит. Понаехали в Техас...
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:08

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Зображення

ну шо там,Мань?

У нас в селе в среднем на 12% выросла недвига за год. Земля, что я взял на 15% - удачное местою. После постройки супермаркета- даст еще +10% до мая.

так готуйтесь прийняти на техасчині пів каліхворнії

роби як долярчик,
орендарі залпатять за все!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:34

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:удачное место
Фарту тебе,Друг!

Фарт и тебе не помешает. Смутные времена наступают. У нас постатистике сейчас 3 из 5 покупателей недвиги с Калифорнии, 1 из 4 с NY. Народ бежит. Понаехали в Техас...

Ну если сам Маск чухнул в Техас , тогда без вариантов, цены на недвигу Старшипом вверх.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:07

  change_pm написав:Зображення

Через 2 дні... Непогано відросли...
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Треба собі мабуть "купити" торгового робота, конкурувати з роботами живій людині просто неможливо.
Який би економічний результат / ситуація в політиці не були - все буліш ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:00

  change_pm написав:
  change_pm написав:Зображення

Через 2 дні... Непогано відросли...
Зображення

Треба собі мабуть "купити" торгового робота, конкурувати з роботами живій людині просто неможливо.
Який би економічний результат / ситуація в політиці не були - все буліш ))))

демократи получили більшість?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:56

  Bolt написав:Ну если сам Маск чухнул в Техас , тогда без вариантов, цены на недвигу Старшипом вверх.

Маск, Оракл, куча мелких компаний... Вон даже те пацаны, который интерент в Белоруссии шатали по заказу- абсолютно легальная Техасская компания
Я давно писал на этом форуме, что Техас - это следующий центр развития США.
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:57

  flyman написав:так готуйтесь прийняти на техасчині пів каліхворнії

роби як долярчик,
орендарі залпатять за все!

К этому идет уже. Я писал, что 3 из 5 покупателей из Кали. Но они немного не в курсе наших внутренних тем.
Акурт- вор. Вор- должен сидеть в тюрьме.
Понаехал
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