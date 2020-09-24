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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:43

  change_pm написав:
Демократи отримали ключі від усіх дверей ((( баланс влади порушено...

Імхо, це все погано скінчиться (((

буде АНР (Аляськніська народна республіка) ?


Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 січ, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:07

  flyman написав:
  change_pm написав:
Демократи отримали ключі від усіх дверей ((( баланс влади порушено...

Імхо, це все погано скінчиться (((

буде АНР (Аляськніська народна республіка) ?

Х.з. що буде... Я не Ванга, майбутнього не знаю...
change_pm
 
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