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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:43
change_pm написав:
Демократи отримали ключі від усіх дверей ((( баланс влади порушено...
Імхо, це все погано скінчиться (((
буде АНР (Аляськніська народна республіка) ?
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 09 січ, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 20:07
flyman написав:
буде
change_pm написав:
Демократи отримали ключі від усіх дверей ((( баланс влади порушено...
Імхо, це все погано скінчиться (((
АНР (Аляськніська народна республіка) ?
Х.з. що буде... Я не Ванга, майбутнього не знаю...
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