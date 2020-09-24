буде АНР (Аляськніська народна республіка) ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:43
буде АНР (Аляськніська народна республіка) ?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 січ, 2021 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 20:07
Додано: Нед 10 січ, 2021 08:43
Біток 40 куе.... уе...уе...
Вся ця ситуація з криптою нагадує мені казино ))))
здається прибуток є, але з ним тебе з казино не випустять )))) особливо, якщо суми великі...
Ось останні новини з ЮК...
Походу це перший дзвіночок... Все складніше вивести кріпту в фіат в нормальних країнах, а подекуди вже і неможливо...
Кудити податись кріпто фану тоді? В Приватбанк???
Не забувайте, банк державний, всі ходи пишуться вже туеву кучу років...
Ви податки сплатили з кріпти?
Повторюсь всі транзакціїї записані.
ДФС тільки требе запросити... І о чудо, такі великі статки, і не оподатковані ))))
Додано: Нед 10 січ, 2021 08:53
Інвестуємо в Каліфорнію???
Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...
Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні?
Додано: Нед 10 січ, 2021 10:29
так забезпечують відпочинком в "санаторіях" та наметових містечках
https://fi202x.blogspot.com/
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