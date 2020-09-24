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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:18
change_pm написав:
Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...
Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні?
Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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Нед 10 січ, 2021 14:26
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