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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:18

  change_pm написав:Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...

Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні? :shock:

Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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