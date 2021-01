Додано: Нед 10 січ, 2021 21:18

change_pm написав: Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...



Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні? Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні?

Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками. Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.