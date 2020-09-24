Додано: Пон 11 січ, 2021 07:41

San написав: change_pm написав: Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...



Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні? Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні?

Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками. Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.

Імхо, це все скінчиться грандіозним обвалом )))) хоча це не популярна точка зору ))))Всі вірять в вакциновідновлення і стімули, але я не вірю в відновлення, а стімули не формують довготривалий і стабільний попит, якщо ти тупо безробітний ....А як ти, безробітний, отримаєш роботу, коли все нові і нові штами ковіду реєструються, по всім країнам росте зараження?Чесно кажучи, я тут вже рік задаюсь питанням, як зберегти - поки відповіді не сформував )))Завтра Штатам доведеться підняти ставку - фонда вниз, друкування баксу - бакс девальвує - навіщо в ньому зберігати...кому той бакс потібен буде?Знаю, що небагато людей враховую варіант війни в Штатах... але розпочаті демами процеси до добра не доведуть... імхо...Антіфа щось там і далі вимагає. Білих пресують, якщо ти трампіст, тебе взагалі викидають з життя...Якщо тебе викинули з "цифрового" життя, то згадуємо Матрицю ))) наземна інфра чудого горить і взривається... зброї в Штатах - попой їж.Якщо тобі вже немає що втрачати, і таких людей вже тисячі, зброя у всіх є = тоді що?Тоді можна влаштувати ночь гніву + зробити блекаут, як у Пакістані. І що ми - цифрові інвестори, будемо тоді робити?Всі наші інвестиції в цифровому вигляді ))))Знову питань багато...