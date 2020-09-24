Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 21:18
Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Пон 11 січ, 2021 07:41
Імхо, це все скінчиться грандіозним обвалом )))) хоча це не популярна точка зору ))))
Всі вірять в вакциновідновлення і стімули, але я не вірю в відновлення, а стімули не формують довготривалий і стабільний попит, якщо ти тупо безробітний ....
А як ти, безробітний, отримаєш роботу, коли все нові і нові штами ковіду реєструються, по всім країнам росте зараження?
Чесно кажучи, я тут вже рік задаюсь питанням, як зберегти - поки відповіді не сформував )))
Завтра Штатам доведеться підняти ставку - фонда вниз, друкування баксу - бакс девальвує - навіщо в ньому зберігати...кому той бакс потібен буде?
Знаю, що небагато людей враховую варіант війни в Штатах... але розпочаті демами процеси до добра не доведуть... імхо...
Антіфа щось там і далі вимагає. Білих пресують, якщо ти трампіст, тебе взагалі викидають з життя...
Якщо тебе викинули з "цифрового" життя, то згадуємо Матрицю ))) наземна інфра чудово горить і взривається... зброї в Штатах - попой їж.
Якщо тобі вже немає що втрачати, і таких людей вже тисячі, зброя у всіх є = тоді що?
Тоді можна влаштувати ночь гніву + зробити блекаут, як у Пакістані.
І що ми - цифрові інвестори, будемо тоді робити?
Всі наші інвестиції в цифровому вигляді ))))
Знову питань багато...
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 11 січ, 2021 08:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:23
Хороші новини )))
Хороші новини для інвесторів в ЮК і шортистів омериганського ринку )))
Чекаємо на розв"язку .... чи зав"язку, а потім розв"язку )))
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:25
Прикольно, я таке не бачив, але згоден...
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:44
hbbgaf перелогинься.
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