Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:18
change_pm написав:
Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...
Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні?
Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e change X
San
Повідомлень: 33314
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2286 раз.
Подякували: 2550 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 січ, 2021 07:41
San написав: change_pm написав:
Шикардосний відос про ситуацію в Каліфонії...
Дивуюсь, чому вони моргідж не беруть? Ставки ж на дні?
Да, дивный мир. Фондовый рынок в космосе, недвижимость прет вверх тоже, когда 10-20 млн людей не платят вовремя за свое жилье, и улицы наводняются бездомными и нариками.
Імхо, це все скінчиться грандіозним обвалом )))) хоча це не популярна точка зору ))))
Всі вірять в вакциновідновлення і стімули, але я не вірю в відновлення, а стімули не формують довготривалий і стабільний попит, якщо ти тупо безробітний ....
А як ти, безробітний, отримаєш роботу, коли все нові і нові штами ковіду реєструються, по всім країнам росте зараження?
Чесно кажучи, я тут вже рік задаюсь питанням, як зберегти - поки відповіді не сформував )))
Завтра Штатам доведеться підняти ставку - фонда вниз, друкування баксу - бакс девальвує - навіщо в ньому зберігати...кому той бакс потібен буде?
Знаю, що небагато людей враховую варіант війни в Штатах... але розпочаті демами процеси до добра не доведуть... імхо...
Антіфа щось там і далі вимагає. Білих пресують, якщо ти трампіст, тебе взагалі викидають з життя...
Якщо тебе викинули з "цифрового" життя, то згадуємо Матрицю ))) наземна інфра чудово горить і взривається... зброї в Штатах - попой їж.
Якщо тобі вже немає що втрачати, і таких людей вже тисячі, зброя у всіх є = тоді що?
Тоді можна влаштувати ночь гніву + зробити блекаут,
як у Пакістані
.
https://www.zerohedge.com/energy/dont-p ... e-blackout
І що ми - цифрові інвестори, будемо тоді робити?
Всі наші інвестиції в цифровому вигляді ))))
Знову питань багато...
Востаннє редагувалось
change_pm
в Пон 11 січ, 2021 08:40, всього редагувалось 2 разів.
change_pm
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:23
Хороші новини для інвесторів в ЮК і шортистів омериганського ринку )))
Washington "One-China" Policy Dead As Pompeo Lifts Restrictions On US-Taiwan Relations
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... -relations
Чекаємо на розв"язку .... чи зав"язку, а потім розв"язку )))
change_pm
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 11 січ, 2021 08:25
change_pm
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 11 січ, 2021 09:44
change_pm написав:
Імхо, це все скінчиться грандіозним обвалом )))) хоча це не популярна точка зору ))))
Всі вірять в вакциновідновлення і стімули, але я не вірю в відновлення, а стімули не формують довготривалий і стабільний попит, якщо ти тупо безробітний ....
А як ти, безробітний, отримаєш роботу, коли все нові і нові штами ковіду реєструються, по всім країнам росте зараження?
Чесно кажучи, я тут вже рік задаюсь питанням, як зберегти - поки відповіді не сформував )))
Завтра Штатам доведеться підняти ставку - фонда вниз, друкування баксу - бакс девальвує - навіщо в ньому зберігати...кому той бакс потібен буде?
Знаю, що небагато людей враховую варіант війни в Штатах... але розпочаті демами процеси до добра не доведуть... імхо...
Антіфа щось там і далі вимагає. Білих пресують, якщо ти трампіст, тебе взагалі викидають з життя...
Якщо тебе викинули з "цифрового" життя, то згадуємо Матрицю ))) наземна інфра чудово горить і взривається... зброї в Штатах - попой їж.
Якщо тобі вже немає що втрачати, і таких людей вже тисячі, зброя у всіх є = тоді що?
Тоді можна влаштувати ночь гніву + зробити блекаут,
як у Пакістані
.
https://www.zerohedge.com/energy/dont-p ... e-blackout
І що ми - цифрові інвестори, будемо тоді робити?
Всі наші інвестиції в цифровому вигляді ))))
Знову питань багато...
hbbgaf перелогинься.
airmax78
Повідомлень: 37273
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4461 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:15
change_pm написав:
Згадав ще одну річ...
Наразі ціни на нафту ростуть, причин багато, але є одна цікава....
Китай масово скупляє нафту і нафтопродукти, велика частина йде зі Штатів, що там наразі виникає дехфіцит...
Висновків ніяких не роблю, але я читав, що Союз в свій час поставляв в Німечину перед війною і нафту, і зерно...
Шо було потім всі читали?
change_pm
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:17
airmax78 написав:
hbbgaf перелогинься.
airmax78, а ти знаєш, як можна свій аккаунт здати в оренду?
зі. Я думаю, що в рос.імперії були люди і в 16, і 17, і 18 році, які нічого не помічали, і думали, що все налагодиться...
А бач, як вони вийшло?
change_pm
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:25
change_pm написав: airmax78 написав:
hbbgaf перелогинься.
airmax78, а ти знаєш, як можна свій аккаунт здати в оренду?
зі. Я думаю, що в рос.імперії були люди і в 16, і 17, і 18 році, які нічого не помічали, і думали, що все налагодиться...
А бач, як вони вийшло?
Ты путаешь забитую отсталую страну, только-только освободившуюся от заскорузлой и дико неэффективной формы правления - абсолютной монархии и так и не успевшей даже попробовать выстроить демократические институты, вовлеченную в крупнейшую войну в истории, с самой развитой и мощной страной в мире с непрерывной 245-летней историей демократии. Штаты извлекут уроки и спокойно пойдут дальше.
airmax78
Повідомлень: 37273
З нами з: 25.10.12
Подякував: 902 раз.
Подякували: 4461 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:09
airmax78 написав:
Ты путаешь забитую отсталую страну, только-только освободившуюся от заскорузлой и дико неэффективной формы правления - абсолютной монархии и так и не успевшей даже попробовать выстроить демократические институты, вовлеченную в крупнейшую войну в истории, с самой развитой и мощной страной в мире с непрерывной 245-летней историей демократии.
Штаты извлекут уроки и спокойно пойдут дальше.
100500%... Тільки після того, як вийдуть з війни з Китаєм....
А там вже побачимо, хто пабєдітель, а хто лузер ))))
change_pm
Повідомлень: 2824
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 607 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
9048
1154896
6237
744212
Нед 10 січ, 2021 14:26 jump
149
9146