Помітив, що частина відео в ютюбі не відображається - пише рестриктер мод...
Пошукав, а він в мене активен...
Я його не вникав, ці гуглараси самі втрихаря ввіймкнули. Скотиняки = свинина під хрєном!!!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:33
Гуглараси!!!
Помітив, що частина відео в ютюбі не відображається - пише рестриктер мод...
Пошукав, а він в мене активен...
Я його не вникав, ці гуглараси самі втрихаря ввіймкнули. Скотиняки = свинина під хрєном!!!
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:40
ИМХО, нет.
Просто холода, отложенный спрос и т.п.
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:02
Чьота сміявся ))))
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 11 січ, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:04
Нагадало Нафтогаз і ОП...
|