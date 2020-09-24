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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:33

Гуглараси!!!

Помітив, що частина відео в ютюбі не відображається - пише рестриктер мод...

Пошукав, а він в мене активен...

Я його не вникав, ці гуглараси самі втрихаря ввіймкнули. Скотиняки = свинина під хрєном!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:40

  change_pm написав:зі. Я писав у себе, мене бентежить ріст закупів Китаєм всього по світу - від нафти до сої...

Таке враження, що вони готуються до чогось... Один з варіантів - війна...

ИМХО, нет.
Просто холода, отложенный спрос и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:02

Чьота сміявся ))))

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зі. Думаю, що ейрмакс згоден з дописом Ніколая, в 21 буде краще )))
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 11 січ, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:04

Нагадало Нафтогаз і ОП...

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:18

Bullish news!

U.S. HOUSE IMPEACHMENT RESOLUTION NOW HAS AT LAST 218 DEMOCRATS SUPPORTING IT, ENOUGH FOR PASSAGE WHEN HOUSE CONSIDERS IT -POLITICO

FBI SAYS ARMED PROTESTS BEING PLANNED AT ALL 50 STATE CAPITOLS, WASHINGTON, D.C. AHEAD OF BIDEN'S JAN 20 INAUGURATION -ABC NEWS REPORTER ON TWITTER

imho, a war is approaching (((

https://twitter.com/MrAndyNgo/status/13 ... 46976?s=19
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:16

Чекаємо з тремтінням в колінках )))

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2 трлн баксів треба зайняти з ринка ... охохо!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:22

Хєрове голубе Зімбабве!!!


Я дуже сподіваюсь, що у них нічого не вийде, інакше ці п...си всіх нас зроблять ще бідніше!
Моральні "красавці"!
change_pm
 
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  #<1 ... 138139140141
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