14.01.2021

На эту дату припадает сразу несколько влияний, заслуживающих внимания. Более того, они проходят на фоне того, что было сказано перед этим. А потому думаю, что этот день будет достаточно важным и знаковым.

Меркур ( 9°28 Вод) 90°00 Лилит ( 9°28 Тел)

Я бы назвала этот аспект «невозможностью смолчать», т.е. формирующим ситуацию, когда никакая логика или здравый смысл или осторожность/опасения не способны заставить смолчать.

Солнце (24°38 Коз) 0°00 Плутон (24°38 Коз)

Аспект, который способен или сделать сильнее, или сломать. Вернее, кого-то он может сделать сильнее, а кого-то сломать. Кому, что от него достанется зависит от того, как он и где проявится и повлияет на индивидуальные карты.

Но что я имела в виду под словами «сделать сильнее или сломать»? Имеются в виду, понятно, какие-то события, ситуации, которые одних закалят, других пригасят, как минимум.

Также 14.01 на небе формируется еще и конфигурация «Дротик», которая буквально предполагает следующее – ощущение страха перед действием и выбор между тем, чтобы пойти на поводу у страха и в результате в лучшем случае ничего не получить, а в худшем еще и потерять. И тем, чтобы, переборов страхи, совершить действие, которое заметно изменит ситуацию. И вполне возможно, что не в худшую сторону для проявившего активность. Наиболее сильно проявленной за счет участия Луны она будет в дневное время суток для Америки. У нас – около 4 утра. За счет Луны действие этой конфигурации продлится до 21-го.

Для Америки это совсем не ломающий, а именно усиливающий аспект. Он приходится на 2-й дом гороскопа США – ценности нации – трансформирует и усиливает американские ценности, которые, кстати, вообще являются для американцев гордостью, и которым подчинено многое из их реалий. Я это говорю не просто так, а потому что Плутон в гороскопе рождения Америки изначально находится во 2-ом доме. Это положение Плутона всегда способствует тому, чтобы хозяин гороскопа стремился к экономической независимости, потому что любая экономическая зависимость – это путь к возможности им манипулировать. Зато экономическая независимость предполагает еще и возможность самому манипулировать другими посредством экономических инструментов (в государственных масштабах – это кредиты и санкции, заморозка и размораживание ресурсов и т.п.). Более того, этот транзитный аспект попадает почти точно на натальный Плутон Америки, а два Плутона – не один Плутон (шучу). А без шуток – что-то, что в реалиях будет сопутствовать реализации этого аспекта или усилит влияние США в мире, или будет наглядным его проявлением. Также это соединение (Солнце 0 Плутон) делает 180 градусов на Меркурий ретро в 8-ом доме, усиливая неприятие врагов, увеличивая дистанцию с ними и противодействие им.

Для России это соединение попадает точно на Лилит, но еще в сходящемся варианте, что можно истолковать, как начало реализации самых страшных снов. Кроме того, в момент формирования этого аспекта также достраивается «тауквадрат» - конфигурация аспектов: такой себе треугольник из двух аспектов по 90 градусов и одного аспекта в 180 градусов. «Тауквадрат» считается одной из самых неблагоприятных ситуаций на небе, сулящей очень большие трудности и опасности. Но так как само соединение (0) Солнце-Плутон оказывается в 6-ом доме россии, то и все, что будет происходить в этот день – это не сами трудности, а подготовка к ним. Иными словами, заложенное в этот день будет иметь пренеприятные последствия для государства.

Для Украины рассматриваемое соединение попадает в 1-й дом, что уже говорит о большой значимости этого планетного сочетания для нашего государства. Возможно даже большей значимости, чем для рассматриваемых тут государств. Но само соединение делает только гармоничный аспект – 120 градусов на Марс Украины. Кстати, параллельно вообще нет никаких событийных аспектов в это же время. Вначале я не говорила о значении 120-градусного (гармоничного) аспекта. Скажу о нем тут, для понимания. Этот аспект похож по своей сути на «подарок», т.е. на ситуацию, которая реализуется сама собой без усилий для рожденного.

Из всего, что я сказала о каждой из трех стран, можно предположить, что в этот день может произойти некое событие, которое явится демонстрацией силы Америки, и которое сильно напугает россию, зато явится «подарком», приятным бонусом для Украины. Как Вы понимаете, что это – я сказать не берусь.

18.01.2021

Юпитер ( 6°44 Вод) 90°00 Уран ( 6°44 Тел)

А вот и сам день точного аспекта между Юпитером и Ураном, влияние которого начинает чувствоваться буквально с сегодняшнего-завтрашнего дня за счет эффекта «передачи света».

Судя по тому, где на момент точного аспекта находятся эти транзитные планеты относительно гороскопа Украины, ничего особенного в этот день у нас может и не произойти.

Если примерить этот аспект к гороскопу США, то видно, что, обе участвующие в нем планеты выстраивают аспектную конфигурацию «Секира» с вершиной на Нептуне гороскопа Америки. «Секира» - это сочетание трех планет, которое предполагает в общем случае, возникновение опасений, которые порождают или действия на упреждение неприятностей, или желание переждать, что все перемелется (не перемелется, худшие ожидания оправдаются). Исходя из некоторых соображений, вряд ли Америка будет реализовывать политику выжидания, скорее, предпочтет действовать на упреждение. Опять же таки, чего именно это коснется и в чем реализуется – не знаю, и гадать не буду. Скоро сами все увидим. Но, так или иначе, так как Нептун в гороскопе США находится в 9-ом доме, то все будет связано с внешней политикой.

Для россии этот же транзитный аспект формирует аспектную конфигурацию смешанного типа, которая носит название «Малый клин» где третьей планетой оказывается Марс в гороскопе россии. Суть/сценарий проявления этой конфигурации в следующем: возникновение напряжения, в результате которого возможны два варианта развития ситуации. Или готовность действовать и в результате получение вполне позитивного результата для себя. Или бездействие и в результате получение плачевного результата. При этом действием в данном случае является изменение стратегии и целей, отказ играть в войнушки, смирение личного азарта. Сомневаюсь, что это государство на такое способно в принципе при учете того, что Марс в гороскопе россии в 5-ом доме. Поэтому остается второй вариант – бездействие, а точнее продолжение той же линии поведения, которая была до этого без изменений. Как я уже сказала – перспективы в данном случае для страны будут далеки от позитивных.

Но нужно понимать, что планеты, транзит которых обсуждается – обе медленные, так и процессы, которые тут описаны – тоже медленные, и их результат не будет сиюминутным, а рассчитан на перспективу.

20.01.2021

Марс ( 6°44 Тел) 0°00 Уран ( 6°44 Тел)

Примечательно, что инаугурация Байдена назначена на этот день. Предвосхищая вопросы, что это может означать в перспективе, выскажу свои соображения, хотя это и является некоторым отвлечением от основной темы поста – описания общих тенденций января 21-го. Впрочем, не очень и отвлечения – все взаимосвязано в нашем мире.

В предыдущем посте я говорила, что Марс-огонь в симбиозе с понятиями неуправляемость/бесконтрольность (Уран) создает предпосылки для пожаров в прямом и переносном смысле. Хорошо это или плохо для дня инаугурации? Однозначного ответа без учета гороскопа самого Байдена, гороскопа США, гороскопов других заинтересованных субъектов и объектов сказать нельзя. Без всего этого можно сказать только – кому как.

Так кому и как?

Для Америки

Это очень напряженный день, так как в течение него на гороскоп США оказывается довольно много напряженных аспектов. Радует только, что это в основном не двадратуры (90), а оппозиции (180) и полутороквадраты (135), т.е. аспекты противостояния и опасений возможных перспепектив. Но именно рассматриваемое транзитное соединение делает аспект в 60 градусов к Юпитеру Америки, а Юпитер в гороскопе Америки – это управитель АСЦ. Кстати, это единственный гармоничный транзитный аспект из всех имеющихся. Понять это можно по-разному. Например, как волнительное, пугающее застывание, которое часто сопровождает крупные торжественные события (что-то типа «застыть в ожидании»). Но при этом само событие создает отличные перспективы для роста имиджа страны на мировой арене (с одной стороны – куда уж больше, с другой – нет предела совершенству).

Это же может проиграться и как какие-то весьма неприятные ситуации в течение дня, совсем не торжественного типа. Но такие, которые в перспективе все равно будут использованы страной для усиления своего влияния.

Сложным и тяжелым этот день будет и для самого Байдена. То, что в эмоциональном плане –это наверняка. Надеюсь этим и обойдется. Впрочем, весьма нагружающими нервную систему для него являлись все дни января и до этого дня. А большего не скажу, так как время включения его гороскопа не высчитывала, а без этого, любые мои слова на эту тему – пустое ляпание языком.

Для Украины и для россии– это день ожиданий. Вот только с прямо противоположным по знаку смыслом – впрочем, это понятно и без астрологии и моих комментариев.

Для Порошенко – день радостный и даже удачный.

Для путина – сулящий щелчок по носу и крушение каких-то планов.

И будете смеяться, для зели – это вообще катастрофичный день. Уж не знаю почему, но даже при достаточно удачливом гороскопе рождения, можно поймать в один день такую кучу астрологической печальки, что останется только «уколоться и забыться». Опять же таки не вникаю, в чем именно все будет выражаться, скажу только, что печаль для него от звезд – реально велика. И не только именно в этот день, а вообще в январе-феврале.

И еще такое соображение по поводу эффекта «передачи света», которое реализуется Марсом в этот день +/- несколько дней (с 13.01 до 23.01) и имеет одну из кульминаций 20.01.

По сути своей «передача света» в данном случае может быть истолкована и вполне символично, как окончательная передача власти от предыдущей правящей персоны (Сатурн) к новой правящей персоне (Юпитер). А то, что эта передача происходит через Уран (как раз в этот день) и на конфликтных аспектах, вполне может заложить предпосылки для несподiванок во время самой инаугурации. Конечно, я желаю Америке и Байдену, чтобы все прошло гладко, но у меня, все же, есть сомнения в гладкости церемонии.

23.01.2021

Марс ( 7°59 Тел) 90°00 Юпитер ( 7°59 Вод)

Завершение «передачи света» Марсом между более медленными планетами. Но это не означает, что с этой даты все начнет утихать и успокаиваться. Далее будет понятно, почему.

Для понимания того, что может сулить именно эта астрологическая реперная точка, нужно вспомнить суть самих Марса и Юпитера.

Марс – действия, активность, агрессия

Юпитер – расширение принципиальное изменение

90 – открытый конфликт, активное противодействие, ломающее планы.

Все вместе. Если образно: хулиган огрызается и хамит, наставник наказывает.

Без примерки к гороскопам объектов и субъектов, пожалуй, больше не скажешь. Указанная аллегория – это по сути схема того, что может проигрываться в разных сюжетах и с разными персонами.

С 24.01 по 1.02

Почему я сказала, что 23.01. все не закончится? Потому что на указанном диапазоне дат теперь уже Солнце начинает процесс «передачи света» между все теми же планетами – Сатурном, Ураном, Юпитером а еще и Лилит с Марсом – Солнце быстрее по скорости, чем все перечисленные объекты.

Солнце в астрологии – это не просто планета, особенно в астрологии социальных, политических и экономических процессов. Точное положение Солнца и +/- 10 градусов от него – это так называемое «солнечное поле». Когда какая-либо планета или точка оказывается в этом градусном диапазоне, это знак того, что все начинает «освещаться», становится активным, заметным, при этом еще и находит отражение на экономических реалиях. Вот в этом диапазоне дат, в солнечном поле последовательно оказываются Сатурн и Юпитер, т.е. планеты «недостатка» (дифицита) и обилия (профицита). Так что в это время, вполне вероятно может произойти что-то, что заметно отразится на ценах, скорее всего, на ценах всего уранического

- электроэнергия, как следствие - практически всего, так как без электричества ничего в наше время не работает и не производится,

- электроника и электронные средства коммуникации – а это тоже огромная группа товаров и услуг.

24.01.2021 Солнце ( 4°20 Вод) 0°00 Сатурн ( 4°20 Вод)

26.01.2021 Солнце ( 6°47 Вод) 90°00 Уран ( 6°47 Тел)

28.01.2021 Венера (25°06 Коз) 0°00 Плутон (25°06 Коз)

29.01.2021 Солнце ( 9°22 Вод) 0°00 Юпитер ( 9°22 Вод)

Отдельно скажу о следующем транзитном аспекте:

29.01.2021 Марс (11°08 Тел) 0°00 Лилит (11°08 Тел)

Лилит – это в первую очередь соблазн, которому трудно противостоять. Марс – это действия. Если помните, я говорила, что в Тельце Марс внешне терпелив, но это не значит, что внутренне спокоен. Да и терпение Марса в Тельце – это только внешняя форма выражения его страха действовать. Что может произойти, когда вот такой внутренне недовольный, но опасающийся действовать Марс встречается с точкой соблазна - Лиллит? Первое, что приходит в голову – его внутренние страхи могут быть растоптаны потребностью выразить негодование. Это сравнимо (образно) с выражением «сало за шкiрку залилось».

Именно конкретных характеристик того, что можно ожидать от этого транзитного влияния, я намеренно указывать не хочу. Но, сомневаюсь, что это будут спокойные дни, полные безмятежности, спокойного созерцания действительности и смирения с реалиями.

31.01.2021 Солнце (11°19 Вод) 90°00 Лилит (11°19 Тел)

1.02.2021 Солнце (12°47 Вод) 90°00 Марс (12°47 Тел)

На этом буду «закругляться». Но хочу обратить внимание, что в течение всех дней с 24.01 по 1.02 Солнце будет как бы усиливать и удерживает то, что проявится в полной мере к 29.01.

Будет ли февраль полегче? Подробно не анализировала, но не думаю, что «да». События февраля будут скорее продолжением того, что описано для января. Во-первых, в феврале тоже достаточно много напряженных аспектов на небе, во-вторых, с 29.01. еще и Меркурий поворачивает вспять и снова активизирует передачу света между всем, что в Тельце и всем, что в Водолее.

Реально попустит, думаю, только в марте.

