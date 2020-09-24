Цікаво, хто правіше - от такі дядьки в поважному віці, ци хіпстери-тесла фани
зі. Комент звідти )))
In the United Soviet States of America, you don't censor the news, the news censors you.
Блін, Лєнін таке навіть уявити не міг
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:34
retirement funds at risk of being destroyed...
Цікаво, хто правіше - от такі дядьки в поважному віці, ци хіпстери-тесла фани
зі. Комент звідти )))
Блін, Лєнін таке навіть уявити не міг
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 14 січ, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:40
Какие-то художественное творчество с элементами пропаганды:
1. "Прийдёт Байден - и всё закрутиться"
2. рф - кирдык
3. тогда Украина заживёт!
4. Порро - всьо харашо
5. Зеля - всьо плохо.
Автор_ка ошиблась с выбором языка.
Этот "прогноз" очевидно заточен под т.н. "патриотов", но для них важно, чтобы написано было "не агрессивно"*
* Хотя, главный предводитель "ар-мо-вира" со всей семьёй - русскоязычный.
А если перевести на украинский - можно сразу Арестовичу на стол
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:42
Вона похаработ ))) з Харкова...
Але мене там цікавили лише аспекти по Штатам ))) Я від їх "розуму" хочу вчасно заховатись...
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