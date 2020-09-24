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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:34

retirement funds at risk of being destroyed...



Цікаво, хто правіше - от такі дядьки в поважному віці, ци хіпстери-тесла фани :?:

зі. Комент звідти )))
In the United Soviet States of America, you don't censor the news, the news censors you.

Блін, Лєнін таке навіть уявити не міг :lol:
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 14 січ, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:50

  change_pm написав:

Цікаво, хто правіше - от такі дядьки в поважному віці, ци хіпстери-тесла фани :?:

зі. Комент звідти )))
In the United Soviet States of America, you don't censor the news, the news censors you.

Блін, Лєнін таке навіть уявити не міг :lol:

Я зробив для себе наступні висновки - всі бабки в голд...

Звичайно, шорт терм я можу бути в збитку, і я точно певен, шо буду...

Але лонг терм, я точно буду в прибутку, і я певен, шо точно краше, ніж бути в стонкс...

Головне, щоб не було конхфіскації )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08

Ого как быстро мои посты снесли :)

Я так понимаю, в них наверно содержалась "идеологически-неверная" информация?
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  #<1 ... 139140141142
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