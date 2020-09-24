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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:34
Цікаво, хто правіше - от такі дядьки в поважному віці, ци хіпстери-тесла фани
зі. Комент звідти )))
In the United Soviet States of America, you don't censor the news, the news censors you.
Блін, Лєнін таке навіть уявити не міг
Востаннє редагувалось change_pm
в Чет 14 січ, 2021 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 09:50
change_pm написав:
Цікаво, хто правіше - от такі дядьки в поважному віці, ци хіпстери-тесла фани
зі. Комент звідти )))
In the United Soviet States of America, you don't censor the news, the news censors you.
Блін, Лєнін таке навіть уявити не міг
Я зробив для себе наступні висновки - всі бабки в голд...
Звичайно, шорт терм я можу бути в збитку, і я точно певен, шо буду...
Але лонг терм, я точно буду в прибутку, і я певен, шо точно краше, ніж бути в стонкс...
Головне, щоб не було конхфіскації )))
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08
Ого как быстро мои посты снесли
Я так понимаю, в них наверно содержалась "идеологически-неверная" информация?
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Додано: Чет 14 січ, 2021 16:34
Такова сэляви:
"В Испании выпал снег!
• 8:00 Я слeпил снeговика.
• 8:10 Мoя сосeдка-фeминистка спроcила, почeму я нe слeпил снeжную бaбу.
• 8:15 Я слeпил eще и снeжную бaбу.
• 8:17 Мoя сосeдка-фeминистка поcмотрела на зaманчивую грудь снeжной бaбы и стaла жaловаться, что снeжных бaб повсeместно объeктивизируют.
• 8:20 Семья геев, живущая неподалеку, недовольно проворчали: лучше бы слепил двух снеговиков!
• 8:22 Сосед-трансгендер спросил, почему я не сделал просто "снежного человека" со съемными частями.
• 8:25 Вегетарианцы по соседству упрекнули за морковный нос, мол, овощи - это еда, а не украшение.
• 8:28 Чернокожий сосед назвал меня расистом, потому что снеговик и снежная баба - белые.
• 8:31 Мусульманин, который живет через дорогу, потребовал, чтобы снежная баба носила хиджаб.
• 8:40 Приехала полиция по вызову по поводу оскорбления чувств.
• 8:42 Соседка-феминистка попросила убрать от снежной бабы метлу, которая намекает на роль женщины-домохозяйки.
• 8:43 Президент объединения домовладельцев грозит мне выселением.
• 8:45 Приехали местные телевизионщики и спросили, знаю ли я разницу между снеговиками и снежными бабами. Ответив: "Снежные шары?", Немедленно получил клеймо: сексист!
• 9:00 Меня показали в утренних новостях, назвав расистом, гомофобом, подозреваемым в оскорблении чувств террористом, склонным к разжиганию розни во время плохой погоды.
...9:10 Меня допрашивают, требуют выдать соучастников".
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