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"В Испании выпал снег! • 8:00 Я слeпил снeговика. • 8:10 Мoя сосeдка-фeминистка спроcила, почeму я нe слeпил снeжную бaбу. • 8:15 Я слeпил eще и снeжную бaбу. • 8:17 Мoя сосeдка-фeминистка поcмотрела на зaманчивую грудь снeжной бaбы и стaла жaловаться, что снeжных бaб повсeместно объeктивизируют. • 8:20 Семья геев, живущая неподалеку, недовольно проворчали: лучше бы слепил двух снеговиков! • 8:22 Сосед-трансгендер спросил, почему я не сделал просто "снежного человека" со съемными частями. • 8:25 Вегетарианцы по соседству упрекнули за морковный нос, мол, овощи - это еда, а не украшение. • 8:28 Чернокожий сосед назвал меня расистом, потому что снеговик и снежная баба - белые. • 8:31 Мусульманин, который живет через дорогу, потребовал, чтобы снежная баба носила хиджаб. • 8:40 Приехала полиция по вызову по поводу оскорбления чувств. • 8:42 Соседка-феминистка попросила убрать от снежной бабы метлу, которая намекает на роль женщины-домохозяйки. • 8:43 Президент объединения домовладельцев грозит мне выселением. • 8:45 Приехали местные телевизионщики и спросили, знаю ли я разницу между снеговиками и снежными бабами. Ответив: "Снежные шары?", Немедленно получил клеймо: сексист! • 9:00 Меня показали в утренних новостях, назвав расистом, гомофобом, подозреваемым в оскорблении чувств террористом, склонным к разжиганию розни во время плохой погоды.
...9:10 Меня допрашивают, требуют выдать соучастников".