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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:20

Нелегко бути лендлордом....

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:28

Ні в чому не можливо заховатись (((( Упс....



Золото - конфіскують, кріпту - помножать на нуль )))

зі. І таки є думки, що є проблеми з доларової ліквідністю наразі...Хм...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 16 січ, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 2844
З нами з: 03.02.16
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:32

Новини...

PARLER CEO AND FAMILY FORCED INTO HIDING OVER DEATH THREATS : COURT FILING - FOX NEWS

Офігеть :!:
BIDEN STIMULUS PACKAGE COULD BE DELAYED UNTIL MARCH IF SENATE TAKES UP IMPEACHMENT - FBN

Отлічніє новіні - хахаха )))
FBI SAYS LARGE ARMED PROTESTS BEING PLANNED IN WASH DC AND STATE CAPITOLS ON SUN JAN 17 - FOX NEWS

Вот зе фак :?:
change_pm
 
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  #<1 ... 139140141142
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