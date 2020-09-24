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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:20
Нелегко бути лендлордом....
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:28
Ні в чому не можливо заховатись (((( Упс....
Золото - конфіскують, кріпту - помножать на нуль )))
зі. І таки є думки, що є проблеми з доларової ліквідністю наразі...Хм...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 16 січ, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:32
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Отлічніє новіні - хахаха )))
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