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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:20
Нелегко бути лендлордом....
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:28
Ні в чому не можливо заховатись (((( Упс....
Золото - конфіскують, кріпту - помножать на нуль )))
зі. І таки є думки, що є проблеми з доларової ліквідністю наразі...Хм...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 16 січ, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:32
Новини...
Офігеть
Отлічніє новіні - хахаха )))
Вот зе фак
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:04
Интересные мысли:
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41
То шчо будемо робити?
Я особисто пакуюсь в золото, і буду мати якусь частку в акціях (але набагато менше, ніж в золоті) = десь 60-80 / 40-20...
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:13
На долгосрок перспективным выглядит золото (для диверсификации можно ещё каких-то металлов, использующихся в электронике, т.к. видимо "диджитализация" с нами навсегда, и неизвестно какие будут отношения в США и Китая, как основных производителей и потребителей этих металлов. Так что есть вероятность их дорожая)
Акции тоже можно, но я уже не так радужно оцениваю перспективы FAANMG, видя их неадекватность
Starlink Маска не котируется? Мне кажется он может выстрелить как тесла:
1. Покрытие "труднодоступных мест" за "сущие копейки" по меркам стран первого мира
2. Конкуренция местным провайдерам в первом мире, т.к. их цены почти на таком же уровне. А у Маска есть перспектива снижения цены доступа
3. Обход "свободных демократических фаерволов"
Хотя для нормальной работы требуются и наземная инфраструктура, что может ограничить распространение технологии например на РФ, Китае, всяких Турциях-Иранах, да и в США
Можно посмотреть что-то небольшое (поэтому недооценённое), но востребованное в "реальном мире". Что-то из потребительского сектора (может какие-то бытовые солнечные панели, еда, производители электроники, личный транспорт, "автономный дом" и т.п.)
Я так понимаю, тренд на дальнейшую "индивидуализацию", т.е. каждый должен иметь максимально всё для автономной жизни (в идеале)
Biden's Laptop Matters
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