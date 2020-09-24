RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:20

Нелегко бути лендлордом....

change_pm
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:28

Ні в чому не можливо заховатись (((( Упс....



Золото - конфіскують, кріпту - помножать на нуль )))

зі. І таки є думки, що є проблеми з доларової ліквідністю наразі...Хм...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 16 січ, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:32

Новини...

PARLER CEO AND FAMILY FORCED INTO HIDING OVER DEATH THREATS : COURT FILING - FOX NEWS

Офігеть :!:
BIDEN STIMULUS PACKAGE COULD BE DELAYED UNTIL MARCH IF SENATE TAKES UP IMPEACHMENT - FBN

Отлічніє новіні - хахаха )))
FBI SAYS LARGE ARMED PROTESTS BEING PLANNED IN WASH DC AND STATE CAPITOLS ON SUN JAN 17 - FOX NEWS

Вот зе фак :?:
change_pm
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:04

Интересные мысли:
https://ecworld.fund/kak-vyglyadit-giperinflyatsiya-i-ee-riski/
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13869
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7544 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41

  Вкладчик1234 написав:Интересные мысли:
https://ecworld.fund/kak-vyglyadit-giperinflyatsiya-i-ee-riski/


То шчо будемо робити?

Я особисто пакуюсь в золото, і буду мати якусь частку в акціях (але набагато менше, ніж в золоті) = десь 60-80 / 40-20...

Другими словами. Мы (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая …) сейчас ходим по очень и очень тонкому льду.

Оступимся — и колесо истории перекрутит нас веселее, чем в 2007-2009. Да, до этого мы успеем все неплохо заработать. Даже утроиться и удвоиться, кто не будет сидеть в кэше. Но после … мы можем потерять почти всё. И сбережения, и рабочие места.

Следите внимательно за инфляцией и тем, что происходит на рынке акций и облигаций. Теперь «виртуальный» мир будет намного сильнее определять будущее реального мира, реальной экономики.
change_pm
 
Повідомлень: 2849
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:13

  change_pm написав:То шчо будемо робити?


На долгосрок перспективным выглядит золото (для диверсификации можно ещё каких-то металлов, использующихся в электронике, т.к. видимо "диджитализация" с нами навсегда, и неизвестно какие будут отношения в США и Китая, как основных производителей и потребителей этих металлов. Так что есть вероятность их дорожая)

Акции тоже можно, но я уже не так радужно оцениваю перспективы FAANMG, видя их неадекватность

Starlink Маска не котируется? Мне кажется он может выстрелить как тесла:
1. Покрытие "труднодоступных мест" за "сущие копейки" по меркам стран первого мира
2. Конкуренция местным провайдерам в первом мире, т.к. их цены почти на таком же уровне. А у Маска есть перспектива снижения цены доступа
3. Обход "свободных демократических фаерволов"
Хотя для нормальной работы требуются и наземная инфраструктура, что может ограничить распространение технологии например на РФ, Китае, всяких Турциях-Иранах, да и в США

Можно посмотреть что-то небольшое (поэтому недооценённое), но востребованное в "реальном мире". Что-то из потребительского сектора (может какие-то бытовые солнечные панели, еда, производители электроники, личный транспорт, "автономный дом" и т.п.)

Я так понимаю, тренд на дальнейшую "индивидуализацию", т.е. каждый должен иметь максимально всё для автономной жизни (в идеале)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13869
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7544 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 139140141142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 909, 910, 911
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
9102 1165695
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 11:12
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 623, 624, 625
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6240 748591
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 19:24
jump
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.