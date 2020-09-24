Додано: Нед 17 січ, 2021 11:13

change_pm написав: То шчо будемо робити?



То шчо будемо робити?

На долгосрок перспективным выглядит золото (для диверсификации можно ещё каких-то металлов, использующихся в электронике, т.к. видимо "диджитализация" с нами навсегда, и неизвестно какие будут отношения в США и Китая, как основных производителей и потребителей этих металлов. Так что есть вероятность их дорожая)Акции тоже можно, но я уже не так радужно оцениваю перспективы FAANMG, видя их неадекватностьStarlink Маска не котируется? Мне кажется он может выстрелить как тесла:1. Покрытие "труднодоступных мест" за "сущие копейки" по меркам стран первого мира2. Конкуренция местным провайдерам в первом мире, т.к. их цены почти на таком же уровне. А у Маска есть перспектива снижения цены доступа3. Обход "свободных демократических фаерволов"Хотя для нормальной работы требуются и наземная инфраструктура, что может ограничить распространение технологии например на РФ, Китае, всяких Турциях-Иранах, да и в СШАМожно посмотреть что-то небольшое (поэтому недооценённое), но востребованное в "реальном мире". Что-то из потребительского сектора (может какие-то бытовые солнечные панели, еда, производители электроники, личный транспорт, "автономный дом" и т.п.)Я так понимаю, тренд на дальнейшую "индивидуализацию", т.е. каждый должен иметь максимально всё для автономной жизни (в идеале)До некоторых уже начало доходить, что каждый очень зависим от того, с какой ноги встанет Цукерберг и т.п., плюс оплачивать их растущие аппетиты. Поэтому юлди будут искать альтернативы, типа как у Дурова, Маска и т.п.С другой стороны, "пересичных всего мира" давят и государственные аппараты, т.к. они не могут и не хотят постричь всяких FAANMG, а жить хотят не скоромно, - поэтому будут стричь своих "подданных".Поэтому выход видится в минимизации взаимодействия с государствами и монополиями (возможно с релокейтом в более тихие места)