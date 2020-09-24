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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 140141142143>
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:20

Нелегко бути лендлордом....

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:28

Ні в чому не можливо заховатись (((( Упс....



Золото - конфіскують, кріпту - помножать на нуль )))

зі. І таки є думки, що є проблеми з доларової ліквідністю наразі...Хм...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 16 січ, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:32

Новини...

PARLER CEO AND FAMILY FORCED INTO HIDING OVER DEATH THREATS : COURT FILING - FOX NEWS

Офігеть :!:
BIDEN STIMULUS PACKAGE COULD BE DELAYED UNTIL MARCH IF SENATE TAKES UP IMPEACHMENT - FBN

Отлічніє новіні - хахаха )))
FBI SAYS LARGE ARMED PROTESTS BEING PLANNED IN WASH DC AND STATE CAPITOLS ON SUN JAN 17 - FOX NEWS

Вот зе фак :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:04

Интересные мысли:
https://ecworld.fund/kak-vyglyadit-giperinflyatsiya-i-ee-riski/
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:41

  Вкладчик1234 написав:Интересные мысли:
https://ecworld.fund/kak-vyglyadit-giperinflyatsiya-i-ee-riski/


То шчо будемо робити?

Я особисто пакуюсь в золото, і буду мати якусь частку в акціях (але набагато менше, ніж в золоті) = десь 60-80 / 40-20...

Другими словами. Мы (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая …) сейчас ходим по очень и очень тонкому льду.

Оступимся — и колесо истории перекрутит нас веселее, чем в 2007-2009. Да, до этого мы успеем все неплохо заработать. Даже утроиться и удвоиться, кто не будет сидеть в кэше. Но после … мы можем потерять почти всё. И сбережения, и рабочие места.

Следите внимательно за инфляцией и тем, что происходит на рынке акций и облигаций. Теперь «виртуальный» мир будет намного сильнее определять будущее реального мира, реальной экономики.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:13

  change_pm написав:То шчо будемо робити?


На долгосрок перспективным выглядит золото (для диверсификации можно ещё каких-то металлов, использующихся в электронике, т.к. видимо "диджитализация" с нами навсегда, и неизвестно какие будут отношения в США и Китая, как основных производителей и потребителей этих металлов. Так что есть вероятность их дорожая)

Акции тоже можно, но я уже не так радужно оцениваю перспективы FAANMG, видя их неадекватность

Starlink Маска не котируется? Мне кажется он может выстрелить как тесла:
1. Покрытие "труднодоступных мест" за "сущие копейки" по меркам стран первого мира
2. Конкуренция местным провайдерам в первом мире, т.к. их цены почти на таком же уровне. А у Маска есть перспектива снижения цены доступа
3. Обход "свободных демократических фаерволов"
Хотя для нормальной работы требуются и наземная инфраструктура, что может ограничить распространение технологии например на РФ, Китае, всяких Турциях-Иранах, да и в США

Можно посмотреть что-то небольшое (поэтому недооценённое), но востребованное в "реальном мире". Что-то из потребительского сектора (может какие-то бытовые солнечные панели, еда, производители электроники, личный транспорт, "автономный дом" и т.п.)

Я так понимаю, тренд на дальнейшую "индивидуализацию", т.е. каждый должен иметь максимально всё для автономной жизни (в идеале)

До некоторых уже начало доходить, что каждый очень зависим от того, с какой ноги встанет Цукерберг и т.п., плюс оплачивать их растущие аппетиты. Поэтому юлди будут искать альтернативы, типа как у Дурова, Маска и т.п.

С другой стороны, "пересичных всего мира" давят и государственные аппараты, т.к. они не могут и не хотят постричь всяких FAANMG, а жить хотят не скоромно, - поэтому будут стричь своих "подданных".

Поэтому выход видится в минимизации взаимодействия с государствами и монополиями (возможно с релокейтом в более тихие места)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:24

Зацените видосик, всего на полторы минуты (съемка ночью, поэтому нужно присматриваться внимательно)

В это время на Вашингтонщине…

Местный коммунальщик показывает, что творится в центре Вашингтона: вместо полиции — военные, все вооружены; блокпосты, внедорожники с пулеметами… Короче, незаметно просочиться и улизнуть обратно можно только методом телепортации.

Отлично чувак закончил свою экскурсию: «Если тебе нужно все это, чтобы защитить свою инаугурацию от людей, — может люди тебя и не выбирали?»


https://t.me/montyan/3195
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:32

  Вкладчик1234 написав:Зацените видосик, всего на полторы минуты (съемка ночью, поэтому нужно присматриваться внимательно)

В это время на Вашингтонщине…

Местный коммунальщик показывает, что творится в центре Вашингтона: вместо полиции — военные, все вооружены; блокпосты, внедорожники с пулеметами… Короче, незаметно просочиться и улизнуть обратно можно только методом телепортации.

Отлично чувак закончил свою экскурсию: «Если тебе нужно все это, чтобы защитить свою инаугурацию от людей, — может люди тебя и не выбирали?»


https://t.me/montyan/3195

Я підписався на один телеграм однієї людини, то я вкурсє ))))
Ім"я називати не буду...

Там ще кажуть якісь вікілікс, ой, тху...трамполікс почався...

Кажуть, така інфа цікава, шо жесть ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:35

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:Интересные мысли:
https://ecworld.fund/kak-vyglyadit-giperinflyatsiya-i-ee-riski/


То шчо будемо робити?

Я особисто пакуюсь в золото, і буду мати якусь частку в акціях (але набагато менше, ніж в золоті) = десь 60-80 / 40-20...

Другими словами. Мы (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Китая …) сейчас ходим по очень и очень тонкому льду.

Оступимся — и колесо истории перекрутит нас веселее, чем в 2007-2009. Да, до этого мы успеем все неплохо заработать. Даже утроиться и удвоиться, кто не будет сидеть в кэше. Но после … мы можем потерять почти всё. И сбережения, и рабочие места.

Следите внимательно за инфляцией и тем, что происходит на рынке акций и облигаций. Теперь «виртуальный» мир будет намного сильнее определять будущее реального мира, реальной экономики.

Тут ще думка виникла...

Якщо та країна, про фонду, якої пацики "глаголять" таки усе... на радість хейтерам...

То про яку фонду можна буде "глаголіть" :?:

Тому я пакуюсь в золото, хоча і там не факт, що шось вийде, але якщо що то хоч зігріюсь...)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:57

  change_pm написав:Тут ще думка виникла...

Якщо та країна, про фонду, якої пацики "глаголять" таки усе... на радість хейтерам...

То про яку фонду можна буде "глаголіть"

Тому я пакуюсь в золото, хоча і там не факт, що шось вийде, але якщо що то хоч зігріюсь...)))


Ну смотря до какой степени "таки усе".
Гугол с амазоном врядли куда-то исчезнут. Но могут переоцениться
А часть "стартапов" конечно исчезнут

На моменте золото выглядит универсальным эквивалентом, по крайней мере для долгосрочного накопления

А то США слишком начали "качать права", и напрягают уже всех (даже в лояльной Европе, не говоря о Китае и т.д.)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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  #<1 ... 140141142143>
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