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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:06

Добавлю:

Да взять хотя бы "бешеный печатный станок" - весь мир это видит. И даже отсталым племенам понятно, что "что-то тут не так" - нельзя обменивать мегатонны бумаги на реальные ништяки (может можно, но чуть-чуть, не в таком масштабе, как это делают США). По итогу этой игры кто-то останется с мегатоннами бумаги, но с голой Ж. А кто-то обменяет бумагу, на "все богатства мира"

Мир начинает подозревать, что кажись его обманывают, и обмен "немножко" несправедливый. И вообще задумываться о ценности этой бумажки, эмитент которой вообще не парится, и сыпет эту бумагу из вертолётов
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:15

  Вкладчик1234 написав:Добавлю:

Да взять хотя бы "бешеный печатный станок" - весь мир это видит. И даже отсталым племенам понятно, что "что-то тут не так" - нельзя обменивать мегатонны бумаги на реальные ништяки (может можно, но чуть-чуть, не в таком масштабе, как это делают США). По итогу этой игры кто-то останется с мегатоннами бумаги, но с голой Ж. А кто-то обменяет бумагу, на "все богатства мира"

Мир начинает подозревать, что кажись его обманывают, и обмен "немножко" несправедливый. И вообще задумываться о ценности этой бумажки, эмитент которой вообще не парится, и сыпет эту бумагу из вертолётов

Вже є дані про те, що частка баксу в міжнародних резервах пішла вниз...

Проблема в боргах, яких всі набрали, як с...ка блох, і вони найчастіше в баксі номіновані.

Тобто, можна надрукувати ще 100500 мільйонів нових баксів, роздути фонду, а потім влаштувати світу кризу баксової ліквідності - і почати вимагати погасити борги...

І ввідаш навіть золоте золото задешево, коли бакси ніде не дістати...
Ось така муйня, малята ((((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:16

Ось так вам!

Граждане, которые вакцинировались от нового коронавируса и выработали иммунитет, должны получить возможность вернуться к общественной жизни. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами", - сказал он. Остальные, надо понимать, могут подождать, пока не примут верного решения. Добровольность добровольностью, но старых добрых мер принуждения никто не отменял.

У Германии богатый опыт деления граждан на правильных и не совсем. Просто раньше это было грубо и неизящно - лагеря, крематории, таблицы размеров черепа и носа. Сейчас в ходу более современные методы. Но суть всё та же. Нужно поделить население на "мы и они", на высшую разу и унтерменшей, после чего со всем арийским гневом обрушиться на тех, кто не соответствует установкам соответствующего ведомства.

Поэтому высказывается именно глава МИД. Этот опыт Германия намерена распространять и далее по зоне Евросоюза.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:20

  change_pm написав:
Граждане, которые вакцинировались от нового коронавируса и выработали иммунитет, должны получить возможность вернуться к общественной жизни. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами", - сказал он. Остальные, надо понимать, могут подождать, пока не примут верного решения. Добровольность добровольностью, но старых добрых мер принуждения никто не отменял.

У Германии богатый опыт деления граждан на правильных и не совсем. Просто раньше это было грубо и неизящно - лагеря, крематории, таблицы размеров черепа и носа. Сейчас в ходу более современные методы. Но суть всё та же. Нужно поделить население на "мы и они", на высшую разу и унтерменшей, после чего со всем арийским гневом обрушиться на тех, кто не соответствует установкам соответствующего ведомства.

Поэтому высказывается именно глава МИД. Этот опыт Германия намерена распространять и далее по зоне Евросоюза.

При том, что вакцина ничего не гарантирует.
Но с вакциной можно и разносить, и болеть и т.д. :)

Ещё интересно: а илитка уже вся привилась? Или эти "правила" только для унтерменшей?
Например в Украину ковид привезли всякие куршавелевцы, но я сомневаюсь, что на входе в самолёт у них спрашивают тест, справку или ковид-паспорт.
Т.е. получается, правила не для всех
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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  #<1 ... 140141142143
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