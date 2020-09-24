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Да взять хотя бы "бешеный печатный станок" - весь мир это видит. И даже отсталым племенам понятно, что "что-то тут не так" - нельзя обменивать мегатонны бумаги на реальные ништяки (может можно, но чуть-чуть, не в таком масштабе, как это делают США). По итогу этой игры кто-то останется с мегатоннами бумаги, но с голой Ж. А кто-то обменяет бумагу, на "все богатства мира"
Мир начинает подозревать, что кажись его обманывают, и обмен "немножко" несправедливый. И вообще задумываться о ценности этой бумажки, эмитент которой вообще не парится, и сыпет эту бумагу из вертолётов
Да взять хотя бы "бешеный печатный станок" - весь мир это видит. И даже отсталым племенам понятно, что "что-то тут не так" - нельзя обменивать мегатонны бумаги на реальные ништяки (может можно, но чуть-чуть, не в таком масштабе, как это делают США). По итогу этой игры кто-то останется с мегатоннами бумаги, но с голой Ж. А кто-то обменяет бумагу, на "все богатства мира"
Мир начинает подозревать, что кажись его обманывают, и обмен "немножко" несправедливый. И вообще задумываться о ценности этой бумажки, эмитент которой вообще не парится, и сыпет эту бумагу из вертолётов
Вже є дані про те, що частка баксу в міжнародних резервах пішла вниз...
Проблема в боргах, яких всі набрали, як с...ка блох, і вони найчастіше в баксі номіновані.
Тобто, можна надрукувати ще 100500 мільйонів нових баксів, роздути фонду, а потім влаштувати світу кризу баксової ліквідності - і почати вимагати погасити борги...
І ввідаш навіть золоте золото задешево, коли бакси ніде не дістати... Ось така муйня, малята ((((
Граждане, которые вакцинировались от нового коронавируса и выработали иммунитет, должны получить возможность вернуться к общественной жизни. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами", - сказал он. Остальные, надо понимать, могут подождать, пока не примут верного решения. Добровольность добровольностью, но старых добрых мер принуждения никто не отменял.
У Германии богатый опыт деления граждан на правильных и не совсем. Просто раньше это было грубо и неизящно - лагеря, крематории, таблицы размеров черепа и носа. Сейчас в ходу более современные методы. Но суть всё та же. Нужно поделить население на "мы и они", на высшую разу и унтерменшей, после чего со всем арийским гневом обрушиться на тех, кто не соответствует установкам соответствующего ведомства.
Поэтому высказывается именно глава МИД. Этот опыт Германия намерена распространять и далее по зоне Евросоюза.
Граждане, которые вакцинировались от нового коронавируса и выработали иммунитет, должны получить возможность вернуться к общественной жизни. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами", - сказал он. Остальные, надо понимать, могут подождать, пока не примут верного решения. Добровольность добровольностью, но старых добрых мер принуждения никто не отменял.
У Германии богатый опыт деления граждан на правильных и не совсем. Просто раньше это было грубо и неизящно - лагеря, крематории, таблицы размеров черепа и носа. Сейчас в ходу более современные методы. Но суть всё та же. Нужно поделить население на "мы и они", на высшую разу и унтерменшей, после чего со всем арийским гневом обрушиться на тех, кто не соответствует установкам соответствующего ведомства.
Поэтому высказывается именно глава МИД. Этот опыт Германия намерена распространять и далее по зоне Евросоюза.
При том, что вакцина ничего не гарантирует. Но с вакциной можно и разносить, и болеть и т.д.
Ещё интересно: а илитка уже вся привилась? Или эти "правила" только для унтерменшей? Например в Украину ковид привезли всякие куршавелевцы, но я сомневаюсь, что на входе в самолёт у них спрашивают тест, справку или ковид-паспорт. Т.е. получается, правила не для всех
Граждане, которые вакцинировались от нового коронавируса и выработали иммунитет, должны получить возможность вернуться к общественной жизни. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.
"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность вновь пользоваться своими основными правами", - сказал он. Остальные, надо понимать, могут подождать, пока не примут верного решения. Добровольность добровольностью, но старых добрых мер принуждения никто не отменял.
У Германии богатый опыт деления граждан на правильных и не совсем. Просто раньше это было грубо и неизящно - лагеря, крематории, таблицы размеров черепа и носа. Сейчас в ходу более современные методы. Но суть всё та же. Нужно поделить население на "мы и они", на высшую разу и унтерменшей, после чего со всем арийским гневом обрушиться на тех, кто не соответствует установкам соответствующего ведомства.
Поэтому высказывается именно глава МИД. Этот опыт Германия намерена распространять и далее по зоне Евросоюза.
При том, что вакцина ничего не гарантирует. Но с вакциной можно и разносить, и болеть и т.д.
Ещё интересно: а илитка уже вся привилась? Или эти "правила" только для унтерменшей? Например в Украину ковид привезли всякие куршавелевцы, но я сомневаюсь, что на входе в самолёт у них спрашивают тест, справку или ковид-паспорт. Т.е. получается, правила не для всех
Ещё интересно: а илитка уже вся привилась? Или эти "правила" только для унтерменшей?
На камеру будуть усі )))
ковид привезли всякие куршавелевцы
Там все складніше))) їм доведеться в крадуцького по 3 куе робити Пфайзер і ще не факт, що це буде допуск в Ойропу.
Але у курщавельців, імхо, у більшості є якись другий пашпорт, там точно і Пфайфер зроблять, і довідку дадуть)))
Еще один караван мигрантов сформировался в Гондурасе в ожидании прихода администрации Байдена.
По данным Центра иммиграционных исследований, новый караван покинул Сан-Педро-Сула, Гондурас, в пятницу и надеется достичь США к 20 января. В пятницу вечером были опубликованы кадры огромной колонны, направляющейся в США через Гватемалу из Гондураса. В субботу гондурасские мигранты были остановлены на границе с Гватемалой. Мигранты нарушили пограничную охрану и чуть не затоптали друг друга, когда проезжали через блокпост. Сообщается, что Мексика готовится к новому каравану мигрантов, усиливая безопасность на своей границе с Гватемалой.
Співчуття американським платникам податків, і всім нам, хто тримає омериганський кеш (((
President-elect Joe Biden's decision to immediately ask Congress to offer legal status to an estimated 11 million people in the country has surprised advocates given how the issue has long divided Democrats and Republicans, even within their own parties.