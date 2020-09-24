RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:17

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:
Еще один караван мигрантов сформировался в Гондурасе в ожидании прихода администрации Байдена.

По данным Центра иммиграционных исследований, новый караван покинул Сан-Педро-Сула, Гондурас, в пятницу и надеется достичь США к 20 января.
В пятницу вечером были опубликованы кадры огромной колонны, направляющейся в США через Гватемалу из Гондураса.
В субботу гондурасские мигранты были остановлены на границе с Гватемалой.
Мигранты нарушили пограничную охрану и чуть не затоптали друг друга, когда проезжали через блокпост.
Сообщается, что Мексика готовится к новому каравану мигрантов, усиливая безопасность на своей границе с Гватемалой.

Співчуття американським платникам податків, і всім нам, хто тримає омериганський кеш (((
President-elect Joe Biden's decision to immediately ask Congress to offer legal status to an estimated 11 million people in the country has surprised advocates given how the issue has long divided Democrats and Republicans, even within their own parties.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds

Наверно их будут использовать как "топливо".
Надо же, чтоб хоть кто-то работал и "плотил нологи"? :)

Скоріш за все!

Консюмери і голосувальщчики за гречу ))) Цікаво, що там в американських умовах вважається гречкою? Якісь купони на знижку? )))
change_pm
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 03.02.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 141142143144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 623, 624, 625
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6241 748728
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 17:15
Долярчик
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 911, 912, 913
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
9126 1166811
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 16:08
akurt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 9372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.