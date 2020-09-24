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Еще один караван мигрантов сформировался в Гондурасе в ожидании прихода администрации Байдена.
По данным Центра иммиграционных исследований, новый караван покинул Сан-Педро-Сула, Гондурас, в пятницу и надеется достичь США к 20 января. В пятницу вечером были опубликованы кадры огромной колонны, направляющейся в США через Гватемалу из Гондураса. В субботу гондурасские мигранты были остановлены на границе с Гватемалой. Мигранты нарушили пограничную охрану и чуть не затоптали друг друга, когда проезжали через блокпост. Сообщается, что Мексика готовится к новому каравану мигрантов, усиливая безопасность на своей границе с Гватемалой.
Співчуття американським платникам податків, і всім нам, хто тримає омериганський кеш (((
President-elect Joe Biden's decision to immediately ask Congress to offer legal status to an estimated 11 million people in the country has surprised advocates given how the issue has long divided Democrats and Republicans, even within their own parties.
As of Aug. 31, some 163,735 businesses have indicated on Yelp that they have closed, a 23% increase since mid-July. According to Yelp data, permanent closures have reached 97,966, representing 60% of closed businesses that won't be reopening.