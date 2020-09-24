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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 142143144145>
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:17

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:
Еще один караван мигрантов сформировался в Гондурасе в ожидании прихода администрации Байдена.

По данным Центра иммиграционных исследований, новый караван покинул Сан-Педро-Сула, Гондурас, в пятницу и надеется достичь США к 20 января.
В пятницу вечером были опубликованы кадры огромной колонны, направляющейся в США через Гватемалу из Гондураса.
В субботу гондурасские мигранты были остановлены на границе с Гватемалой.
Мигранты нарушили пограничную охрану и чуть не затоптали друг друга, когда проезжали через блокпост.
Сообщается, что Мексика готовится к новому каравану мигрантов, усиливая безопасность на своей границе с Гватемалой.

Співчуття американським платникам податків, і всім нам, хто тримає омериганський кеш (((
President-elect Joe Biden's decision to immediately ask Congress to offer legal status to an estimated 11 million people in the country has surprised advocates given how the issue has long divided Democrats and Republicans, even within their own parties.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds

Наверно их будут использовать как "топливо".
Надо же, чтоб хоть кто-то работал и "плотил нологи"? :)

Скоріш за все!

Консюмери і голосувальщчики за гречу ))) Цікаво, що там в американських умовах вважається гречкою? Якісь купони на знижку? )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:00

Отакої!

Yelp data shows 60% of business closures due to the coronavirus pandemic are now permanent

https://www.cnbc.com/2020/09/16/yelp-da ... anent.html
As of Aug. 31, some 163,735 businesses have indicated on Yelp that they have closed, a 23% increase since mid-July.
According to Yelp data, permanent closures have reached 97,966, representing 60% of closed businesses that won't be reopening.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 21:39

  change_pm написав:Скоріш за все!

Консюмери і голосувальщчики за гречу ))) Цікаво, що там в американських умовах вважається гречкою? Якісь купони на знижку? )))

купоны, соцвыплаты, медикэр
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вже майже рік як США живе при "комунізмі", роздаючи БОД (безумовний основний дохід).

Совок здох ізза низької продуктивності праці при "комуні", не дивлячися на репресії, залізний занавіс, дорогу нафту, та інші викрутаси.

Якщо зроблять "велике перезавантаження", то чи є "ідейні" працювати за пайку хліба і миску борща з гички?

Щодо гіпера долара то добре, хто має борги номіновані в доларах США.
А от кредитори очкують.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:10

Неможливі фотки...Це як фотки з розвалу Совка...

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change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:12

  change_pm написав:Зображення
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"Демократы" пришли к власти :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:12

ФЕДот зламався??? )))



Якщо ще ні, то скоро зламається...
Це як з антибіотиками, міняєш, підвищуєш дозу, а потім ... лалала (((( Суперінфекція!

Так само і з ФЕДотой будє і його принтером!
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:28

Оце так жесть...

Austin, Texas. Armed protestors arrive at Texas

https://twitter.com/Judmir3/status/1350902219877593095

Дивимося...
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:56

  flyman написав:Вже майже рік як США живе при "комунізмі", роздаючи БОД (безумовний основний дохід).

Совок здох ізза низької продуктивності праці при "комуні", не дивлячися на репресії, залізний занавіс, дорогу нафту, та інші викрутаси.

Якщо зроблять "велике перезавантаження", то чи є "ідейні" працювати за пайку хліба і миску борща з гички?

Щодо гіпера долара то добре, хто має борги номіновані в доларах США.
А от кредитори очкують.

Юрій з тобою згоден ))))



Та і я "очкую" вже пару місяців ....
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:57

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Зображення
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"Демократы" пришли к власти :)

Такі так....
Але, імхо, що Бін Ладен таки живий ? Чого тоді там так "очкують"? ))))
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