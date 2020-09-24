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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 17:17

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:
Еще один караван мигрантов сформировался в Гондурасе в ожидании прихода администрации Байдена.

По данным Центра иммиграционных исследований, новый караван покинул Сан-Педро-Сула, Гондурас, в пятницу и надеется достичь США к 20 января.
В пятницу вечером были опубликованы кадры огромной колонны, направляющейся в США через Гватемалу из Гондураса.
В субботу гондурасские мигранты были остановлены на границе с Гватемалой.
Мигранты нарушили пограничную охрану и чуть не затоптали друг друга, когда проезжали через блокпост.
Сообщается, что Мексика готовится к новому каравану мигрантов, усиливая безопасность на своей границе с Гватемалой.

Співчуття американським платникам податків, і всім нам, хто тримає омериганський кеш (((
President-elect Joe Biden's decision to immediately ask Congress to offer legal status to an estimated 11 million people in the country has surprised advocates given how the issue has long divided Democrats and Republicans, even within their own parties.

https://www.msn.com/en-us/news/politics ... -ntp-feeds

Наверно их будут использовать как "топливо".
Надо же, чтоб хоть кто-то работал и "плотил нологи"? :)

Скоріш за все!

Консюмери і голосувальщчики за гречу ))) Цікаво, що там в американських умовах вважається гречкою? Якісь купони на знижку? )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 20:00

Отакої!

Yelp data shows 60% of business closures due to the coronavirus pandemic are now permanent

https://www.cnbc.com/2020/09/16/yelp-da ... anent.html
As of Aug. 31, some 163,735 businesses have indicated on Yelp that they have closed, a 23% increase since mid-July.
According to Yelp data, permanent closures have reached 97,966, representing 60% of closed businesses that won't be reopening.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:59

А я гадав, в кого НБУ такому навчився )))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:10

  change_pm написав:

Якщо ще ні, то скоро зламається...
Це як з антибіотиками, міняєш, підвищуєш дозу, а потім ... лалала (((( Суперінфекція!

Так само і з ФЕДотой будє і його принтером!

там ніби "нема часу пояснювати", так як зайнялися імпічментом, а тєма підняття планки держборгу десь в марті-апрелі,
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:14

covid gen

  change_pm написав:Дивимося...


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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:18

Нормас! )))

THE GUY WEARING A VIKING HAT IN THE CAPITOL RIOTS WAS DENIED BAIL AND FACES 25 YEARS IN FEDERAL PRISON - FOX NEWS

Нормас так сісти на 25 років на шию платників податків ))) а потім по виходу на соц.пенсію = життя вдалось ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 13:41

Here are the world’s best places to retire in 2021

Яху поділилась з нами найкращими місцями для пенсії...

https://finance.yahoo.com/news/best-pla ... 12459.html
Зображення

Нажаль, всіма любима Туречина не в списку, але Колумбія чомусь так :shock:

Але насправді, імхо, це дуже добре, менше омериганців в Туречині = більше кисню для нормальних людей :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:04

  change_pm написав:
Яху поділилась з нами найкращими місцями для пенсії...

https://finance.yahoo.com/news/best-pla ... 12459.html
Зображення

Нажаль, всіма любима Туречина не в списку, але Колумбія чомусь так :shock:

Але насправді, імхо, це дуже добре, менше омериганців в Туречині = більше кисню для нормальних людей :lol:

Як на мене, в Україні теж непогано.
Можна жити в своєму, а не орендованому за $132 в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2020.html

Туречина не в списку


зате нелюбима акуртом Португалія "намбе 5"
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 17:29

  flyman написав:
  change_pm написав:
Яху поділилась з нами найкращими місцями для пенсії...

https://finance.yahoo.com/news/best-pla ... 12459.html
Зображення

Нажаль, всіма любима Туречина не в списку, але Колумбія чомусь так :shock:

Але насправді, імхо, це дуже добре, менше омериганців в Туречині = більше кисню для нормальних людей :lol:

Як на мене, в Україні теж непогано.
Можна жити в своєму, а не орендованому за $132 в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2020.html

Туречина не в списку


зате нелюбима акуртом Португалія "намбе 5"

Флай, ну, купу л а й н а, в якому сидіти не вибирають, але імхо з твоїм бюджетом, користуванням ШРТ і т.д., твої шанси цепанути тубік високі, як в нікого...

Можливо ти вже його цепанув, але поки що про це не знаєш...

Всі закордон ))) тут добре )))
change_pm
 
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