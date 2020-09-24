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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:31

Що скажете? )))



зі. Прикольний чувачок ))) що думаєте по баксу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:56

  change_pm написав:ззі. Скоріш би вже Китай замутив цифровий юань, щоб можна було баксу зовсім уникнути!

Они сейчас на шаг впереди.
Но чем это отличается от "демократического концлагеря", где любой человек с "необщепринятой позицией" подвергается преследованиям? В Китае же аналогично. Попробуйте что-то сказать неугодное КОМпартии. А в США нельзя спорить с ДЕМпартией - хотя, какая разница? :)

Пора поднимать тему "запрета дискриминации людей с другим мнением", возможно даже вводить квоты для таких людей.

А то для всяких "нетрадициональных" - квоты есть. А нормальные - дискриминируются
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