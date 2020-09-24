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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:31
Що скажете? )))
зі. Прикольний чувачок ))) що думаєте по баксу...
Додано: Сер 20 січ, 2021 12:56
Они сейчас на шаг впереди.
Но чем это отличается от "демократического концлагеря", где любой человек с "необщепринятой позицией" подвергается преследованиям? В Китае же аналогично. Попробуйте что-то сказать неугодное КОМпартии. А в США нельзя спорить с ДЕМпартией - хотя, какая разница?
Пора поднимать тему "запрета дискриминации людей с другим мнением", возможно даже вводить квоты для таких людей.
А то для всяких "нетрадициональных" - квоты есть. А нормальные - дискриминируются
В случае чего - Ваш цифровой юань обнулится одним нажатием кнопки, или даже просто программой
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:25
Оу є! Так і є.
Я тутай взагалі задаюсь давно питанням, як зберегти. Просто хотілось вийти з тримачів баксів, не створювати на нього попит і так далі.
Цицьок в мене немає БЛМ годувати, нехай присмокчуються до Йелен )))
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
22 ляма китайців залочені
ноухау - електронний замок з інтернетом оператору в обкомі КПК
уже 29 лямів залокдочені, майже наявне населення неньки
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:08
Молю Бога, щоб Байден не з а с ц а в і залочив омериканців!
400 000 померлих омериканців, більше, ніж під час ВВ 2 заставляють мене нервувати! Переживати за долю і здоров"я моїх тенантів ....
Байден давай, ти можеш... не 75%, а 100%. Покажи нам клас! )))
зі. всіх залоч, всіх забань, всіх на жорстокий лімітед )))
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:16
change_pm, тенанты объявят мораторий на выплаты.
А Байден подпишет мораторий на выселение
"Как тебе такое"?
Или тенанты не в США?
Biden's Laptop Matters
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