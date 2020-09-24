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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 142143144145
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:31

Що скажете? )))



зі. Прикольний чувачок ))) що думаєте по баксу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:56

  change_pm написав:ззі. Скоріш би вже Китай замутив цифровий юань, щоб можна було баксу зовсім уникнути!

Они сейчас на шаг впереди.
Но чем это отличается от "демократического концлагеря", где любой человек с "необщепринятой позицией" подвергается преследованиям? В Китае же аналогично. Попробуйте что-то сказать неугодное КОМпартии. А в США нельзя спорить с ДЕМпартией - хотя, какая разница? :)

Пора поднимать тему "запрета дискриминации людей с другим мнением", возможно даже вводить квоты для таких людей.

А то для всяких "нетрадициональных" - квоты есть. А нормальные - дискриминируются

В случае чего - Ваш цифровой юань обнулится одним нажатием кнопки, или даже просто программой :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:25

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:ззі. Скоріш би вже Китай замутив цифровий юань, щоб можна було баксу зовсім уникнути!

Они сейчас на шаг впереди.
Но чем это отличается от "демократического концлагеря", где любой человек с "необщепринятой позицией" подвергается преследованиям? В Китае же аналогично. Попробуйте что-то сказать неугодное КОМпартии. А в США нельзя спорить с ДЕМпартией - хотя, какая разница? :)

Пора поднимать тему "запрета дискриминации людей с другим мнением", возможно даже вводить квоты для таких людей.

А то для всяких "нетрадициональных" - квоты есть. А нормальные - дискриминируются

В случае чего - Ваш цифровой юань обнулится одним нажатием кнопки, или даже просто программой :)

Оу є! Так і є.
Я тутай взагалі задаюсь давно питанням, як зберегти. Просто хотілось вийти з тримачів баксів, не створювати на нього попит і так далі.
Цицьок в мене немає БЛМ годувати, нехай присмокчуються до Йелен )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Скоріш би вже Китай замутив цифровий юань, щоб можна було баксу зовсім уникнути!

22 ляма китайців залочені
https://www.nytimes.com/2021/01/13/world/asia/china-covid-lockdown.html
ноухау - електронний замок з інтернетом оператору в обкомі КПК

уже 29 лямів залокдочені, майже наявне населення неньки
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:08

  flyman написав:
  change_pm написав:Скоріш би вже Китай замутив цифровий юань, щоб можна було баксу зовсім уникнути!

22 ляма китайців залочені
https://www.nytimes.com/2021/01/13/world/asia/china-covid-lockdown.html
ноухау - електронний замок з інтернетом оператору в обкомі КПК

уже 29 лямів залокдочені, майже наявне населення неньки

Молю Бога, щоб Байден не з а с ц а в і залочив омериканців!

400 000 померлих омериканців, більше, ніж під час ВВ 2 заставляють мене нервувати! Переживати за долю і здоров"я моїх тенантів ....

Байден давай, ти можеш... не 75%, а 100%. Покажи нам клас! )))

зі. всіх залоч, всіх забань, всіх на жорстокий лімітед )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:16

change_pm, тенанты объявят мораторий на выплаты.
А Байден подпишет мораторий на выселение

"Как тебе такое"?

Или тенанты не в США?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:34

  Вкладчик1234 написав:change_pm, тенанты объявят мораторий на выплаты.
А Байден подпишет мораторий на выселение

"Как тебе такое"?

Или тенанты не в США?

Підпише продовження мораторію... к а з л я р а!

Взагалі, вони забомбали... Вполне може ж бути, що в тебе один об"єкт нерухомості, який ти здаєш, і вони цими мораторіями роблять тебе "бомжом"...

Но інкам, але проперті такс + інші платежі заплати, а з чього? Шанси втрати активу = 100%

Думаю, що це робиться навмисно. Ціль - лишити надлишкової власності.
деми = комуняки!

зі. Мої тенанти платять, дай їм Боже здоров"ячка!
Хоча можуть просто тупо перестати платити, і я їх навіть "викинути" не буду мати права... розвели там совок!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:32

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:change_pm, тенанты объявят мораторий на выплаты.
А Байден подпишет мораторий на выселение

"Как тебе такое"?

Или тенанты не в США?

Підпише продовження мораторію... к а з л я р а!

Взагалі, вони забомбали... Вполне може ж бути, що в тебе один об"єкт нерухомості, який ти здаєш, і вони цими мораторіями роблять тебе "бомжом"...

Но інкам, але проперті такс + інші платежі заплати, а з чього? Шанси втрати активу = 100%

Думаю, що це робиться навмисно. Ціль - лишити надлишкової власності.
деми = комуняки!

зі. Мої тенанти платять, дай їм Боже здоров"ячка!
Хоча можуть просто тупо перестати платити, і я їх навіть "викинути" не буду мати права... розвели там совок!

Джоні Браво тобі каже у відосіках про "гріт резет":
- ти не будеш чимось володіти і будеш щасливий з наших подачок (комунізм йопта!).


Житло від держави буде приблизно таке:

Зображення

А ще є приказка, хто міняє свободу на безпеку, той не матиме ні свободи ні безпеки.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:54

Прикольна! Тільки питання є по доступу туди...

Portugal to have Europe’s first ‘digital nomad village’

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https://www.portugalresident.com/portug ... d-village/

зі. Флай, слюнки потекли? :)

Хоча ШРТ там немає ....
change_pm
 
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