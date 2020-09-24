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change_pm написав:ззі. Скоріш би вже Китай замутив цифровий юань, щоб можна було баксу зовсім уникнути!
Они сейчас на шаг впереди. Но чем это отличается от "демократического концлагеря", где любой человек с "необщепринятой позицией" подвергается преследованиям? В Китае же аналогично. Попробуйте что-то сказать неугодное КОМпартии. А в США нельзя спорить с ДЕМпартией - хотя, какая разница?
Пора поднимать тему "запрета дискриминации людей с другим мнением", возможно даже вводить квоты для таких людей.
А то для всяких "нетрадициональных" - квоты есть. А нормальные - дискриминируются
В случае чего - Ваш цифровой юань обнулится одним нажатием кнопки, или даже просто программой
change_pm написав:ззі. Скоріш би вже Китай замутив цифровий юань, щоб можна було баксу зовсім уникнути!
Они сейчас на шаг впереди. Но чем это отличается от "демократического концлагеря", где любой человек с "необщепринятой позицией" подвергается преследованиям? В Китае же аналогично. Попробуйте что-то сказать неугодное КОМпартии. А в США нельзя спорить с ДЕМпартией - хотя, какая разница?
Пора поднимать тему "запрета дискриминации людей с другим мнением", возможно даже вводить квоты для таких людей.
А то для всяких "нетрадициональных" - квоты есть. А нормальные - дискриминируются
В случае чего - Ваш цифровой юань обнулится одним нажатием кнопки, или даже просто программой
Оу є! Так і є. Я тутай взагалі задаюсь давно питанням, як зберегти. Просто хотілось вийти з тримачів баксів, не створювати на нього попит і так далі. Цицьок в мене немає БЛМ годувати, нехай присмокчуються до Йелен )))