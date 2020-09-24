У Флая вже курс на Колумбію (#51 in Best Countries Overall) та Панаму (#50 in Best Countries Overall).
Що там жебрацька Португалія...
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Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
У Флая вже курс на Колумбію (#51 in Best Countries Overall) та Панаму (#50 in Best Countries Overall).
Що там жебрацька Португалія...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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