Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16

У Флая вже курс на Колумбію (#51 in Best Countries Overall) та Панаму (#50 in Best Countries Overall).

Що там жебрацька Португалія...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.