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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16

У Флая вже курс на Колумбію (#51 in Best Countries Overall) та Панаму (#50 in Best Countries Overall).
Що там жебрацька Португалія...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:12

  akurt написав:У Флая вже курс на Колумбію (#51 in Best Countries Overall) та Панаму (#50 in Best Countries Overall).
Що там жебрацька Португалія...

Я десь місяць - два тому питався, чи хтось зі мною хоче скористатить акцією від Люфтвафе і злітати в Боготу ... Після ковід тайм звичайно )))

Там такі красуні зустрічаються, чому б їм не допомогти в життті і вивезти якусь красуню в центр Йоропи, в напівпідвал, наприклад )))
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:14

Чьота ржу )))

THE ORIGINAL STARBUCKS SEATTLE STORE THAT OPENED IN 1971 RANSACKED BY PROTESTERS - KOMO

зі. Один з коментів - винен Трамп )))
change_pm
 
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