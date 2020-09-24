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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:16
У Флая вже курс на Колумбію (#51 in Best Countries Overall) та Панаму (#50 in Best Countries Overall).
Що там жебрацька Португалія...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 12:12
akurt написав:
У Флая вже курс на Колумбію
(#51 in Best Countries Overall
) та Панаму (#50 in Best Countries Overall
).
Що там жебрацька Португалія...
Я десь місяць - два тому питався, чи хтось зі мною хоче скористатить акцією від Люфтвафе і злітати в Боготу ... Після ковід тайм звичайно )))
Там такі красуні зустрічаються, чому б їм не допомогти в життті і вивезти якусь красуню в центр Йоропи, в напівпідвал, наприклад )))
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:14
THE ORIGINAL STARBUCKS SEATTLE STORE THAT OPENED IN 1971 RANSACKED BY PROTESTERS - KOMO
зі. Один з коментів - винен Трамп )))
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Додано: Чет 21 січ, 2021 13:53
Как сообщают западные средства массовой информации, Япония столкнулась с самым тяжелым энергетическим кризисом последнего десятилетия. Причина этого — непривычно низкие температуры. По данным Национального метеорологического агентства, средняя температура воздуха в десяти главных городах страны (Токио, Саппоро, Сендай, Нагоя, Канадзава, Осака, Такамацу, Хиросима, Фукуока и Наха) в первую неделю года опустилась до +4,4 градуса по Цельсию. Отдельно уточняется, что в декабре этот же показатель был равен +7,6 градуса. Перепад погоды вызвал лавинообразный рост потребления электроэнергии почти на 14 процентов. Согласно отчету японской организации взаимодействия операторов электросетей Occto, всего за пять дней января все категории потребителей "съели" рекордные 15 гигаватт-часов электричества, львиная доля которого пошла на нужды отопления.
Рынок чутко среагировал — оптовые цены на японской бирже электроэнергии Jepx взмыли в небеса, ежедневно устанавливая новые рекорды. Максимальный показатель был достигнут 7 января, когда стоимость киловатт-часа вплотную приблизилась к сотне иен. Для понимания динамики оговоримся, что в декабре он же стоил 14 иен, то есть первый месяц года подарил японцам почти семикратный скачок цен. Если пересчитать пиковую стоимость с точки зрения генерации в привычные нам величины, то получится, что за производство одного мегаватт-часа японские компании просили 968 долларов. (с) Сергей Савчук
зі. А в Анталії в новобудовах є газ, так що якщо сніг, то не змерзнеш насмерть )))
ззі. І ще одна думка... Нам останні роки багато розповідають про глобальне потепління, а бач воно як, може всі ті розумники помиляються ???
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change_pm
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:36
change_pm написав:
Как сообщают западные средства массовой информации, Япония столкнулась с самым тяжелым энергетическим кризисом последнего десятилетия. Причина этого — непривычно низкие температуры. По данным Национального метеорологического агентства, средняя температура воздуха в десяти главных городах страны (Токио, Саппоро, Сендай, Нагоя, Канадзава, Осака, Такамацу, Хиросима, Фукуока и Наха) в первую неделю года опустилась до +4,4 градуса по Цельсию. Отдельно уточняется, что в декабре этот же показатель был равен +7,6 градуса. Перепад погоды вызвал лавинообразный рост потребления электроэнергии почти на 14 процентов. Согласно отчету японской организации взаимодействия операторов электросетей Occto, всего за пять дней января все категории потребителей "съели" рекордные 15 гигаватт-часов электричества, львиная доля которого пошла на нужды отопления.
Рынок чутко среагировал — оптовые цены на японской бирже электроэнергии Jepx взмыли в небеса, ежедневно устанавливая новые рекорды. Максимальный показатель был достигнут 7 января, когда стоимость киловатт-часа вплотную приблизилась к сотне иен. Для понимания динамики оговоримся, что в декабре он же стоил 14 иен, то есть первый месяц года подарил японцам почти семикратный скачок цен. Если пересчитать пиковую стоимость с точки зрения генерации в привычные нам величины, то получится, что за производство одного мегаватт-часа японские компании просили 968 долларов. (с) Сергей Савчук
зі. А в Анталії в новобудовах є газ, так що якщо сніг, то не змерзнеш насмерть )))
ззі. І ще одна думка... Нам останні роки багато розповідають про глобальне потепління, а бач воно як, може всі ті розумники помиляються ???
В цоколі літом максимальне споживання до 50 КВат*год (холодильник + бойлер), зимою до 90 КВат*год (ще трохи на обігрів).
Дешевше чим хвіліжанка кави в старбаксі.
пару років тому у Стамбулі вдарив легенький морозець, то там чуть сі не подусили від обігріву кізяками.
https://fi202x.blogspot.com/
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