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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 січ, 2021 17:07
change_pm написав:
Це ж трансгендер, так що все в рамках політики толерантності і рівної долі представників всіх ... забув слово ... в компаніях, владі і так далі ...
зі. Владі України на "замєтку", ну щоб краще змазати контакт з Америкою )))
Трансгендер - ок.
А чому білий?
Байден що, расист?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:08
change_pm написав: THE ORIGINAL STARBUCKS SEATTLE STORE THAT OPENED IN 1971 RANSACKED BY PROTESTERS - KOMO
зі. Один з коментів - винен Трамп )))
Capitol siege a ‘travesty’ compared with ‘peaceful’ racial justice protests: Ray McGuire
https://finance.yahoo.com/news/capitol- ... 05979.html
зі. Я не поняв, а Старбакс хто "мирно" розфігачив?
Стояв він собі 50 років, ніхто його не трогав, і тут опппа, і Трамп напав! Так
change_pm
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:10
change_pm написав:
зі. Я не поняв, а Старбакс хто "мирно" розфігачив?
Стояв він собі 50 років, ніхто його не трогав, і тут опппа, і Трамп напав! Так
Предварительно проконсультировавшись с питуном
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:14
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
Це ж трансгендер, так що все в рамках політики толерантності і рівної долі представників всіх ... забув слово ... в компаніях, владі і так далі ...
зі. Владі України на "замєтку", ну щоб краще змазати контакт з Америкою )))
Трансгендер - ок.
А чому білий?
Байден що,
расист
?
Моє, імхо, враховуючи вік президента і життевий досвід, то ТАК...
Але про це не прийнято відкрито говорити...
change_pm
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:18
Согласен с тем, что Украине есть куда развиваться.
А то у нас в органах власти кроме "беліх мужчин" представлены максимум "корабельные сосны" (тоже белые) - ну куда это годится?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Чет 21 січ, 2021 17:55
Вкладчик1234 написав: Согласен с тем, что Украине есть куда развиваться.
А то у нас в органах власти кроме "беліх мужчин" представлены максимум "корабельные сосны" (тоже белые) - ну куда это годится?
Знаю, що гугл серч заходить на цю сторінку...
Пропоную свої послуги по організації діверсифікації в ОП + інших гілках влади за 1 млн грн в місяц з.п. + 200% премії.
Організую найкращу гендерну і расову систему в гілках влади, і так, що навіть Ойропа + Штати нам будуть заздрити )))
Ми ж в Ойропу йдемо наразі, так?
change_pm
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Додано: Чет 21 січ, 2021 19:11
change_pm написав: Вкладчик1234 написав: Согласен с тем, что Украине есть куда развиваться.
А то у нас в органах власти кроме "беліх мужчин" представлены максимум "корабельные сосны" (тоже белые) - ну куда это годится?
Знаю, що гугл серч заходить на цю сторінку...
Пропоную свої послуги по організації діверсифікації в ОП + інших гілках влади за 1 млн грн в місяц з.п. + 200% премії.
Організую найкращу гендерну і расову систему в гілках влади, і так, що навіть Ойропа + Штати нам будуть заздрити )))
Ми ж в Ойропу йдемо наразі, так?
ти афроукраїнець-трансендер? ші чи зі?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:49
Пелосі каже: у Трампа навіть не було плана дістрибуції вакцин! .... ляляля .... Агов, по-перше, він же не знав, коли буде вакцина, чи не так? По-друге, який план, коли він програв перегони і був зайнятий побігушками по судам ))) і вже тільки після цього оголосили про перемогу.. По-третте, з задоволенням і попкорном послухаю, який план у адміністрації Байдена і чи зможете за 100 днів вакцинувати 100 млн ))) зі. Хоча мені глибоко пофіг, просто за Понаеха переживаю, скоріш би людину вакцинували, а то не дай Боже ковід!
change_pm
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:54
flyman
Флай, не пиши дурню...
Краще скажи, в Боготу поїдеш?
change_pm
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Додано: Чет 21 січ, 2021 20:55
change_pm написав:
Пелосі каже: у Трампа навіть не було плана дістрибуції вакцин! .... ляляля ....
Агов, по-перше, він же не знав, коли буде вакцина, чи не так?
По-друге, який план, коли він програв перегони і був зайнятий побігушками по судам ))) і вже тільки після цього оголосили про перемогу..
По-третте, з задоволенням і попкорном послухаю, який план у адміністрації Байдена і чи зможете за 100 днів вакцинувати 100 млн )))
зі. Хоча мені глибоко пофіг, просто за Понаеха переживаю, скоріш би людину вакцинували, а то не дай Боже ковід!
Наркоманы загоняются уже совсем.
Этих зомби тяжёлые наркотики только и держат на этом свете.
Отлучите их от "стимуляторов" - и они "отключатся" в тот же день
"Солевые"
Biden's Laptop Matters
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