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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 145146147148>
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:07

  change_pm написав:Це ж трансгендер, так що все в рамках політики толерантності і рівної долі представників всіх ... забув слово ... в компаніях, владі і так далі ...

зі. Владі України на "замєтку", ну щоб краще змазати контакт з Америкою )))

Трансгендер - ок.
А чому білий?
Байден що, расист?
:)
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:08

  change_pm написав:
THE ORIGINAL STARBUCKS SEATTLE STORE THAT OPENED IN 1971 RANSACKED BY PROTESTERS - KOMO

зі. Один з коментів - винен Трамп )))

Capitol siege a ‘travesty’ compared with ‘peaceful’ racial justice protests: Ray McGuire

https://finance.yahoo.com/news/capitol- ... 05979.html

зі. Я не поняв, а Старбакс хто "мирно" розфігачив?
Стояв він собі 50 років, ніхто його не трогав, і тут опппа, і Трамп напав! Так :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:10

  change_pm написав:зі. Я не поняв, а Старбакс хто "мирно" розфігачив?
Стояв він собі 50 років, ніхто його не трогав, і тут опппа, і Трамп напав! Так

Предварительно проконсультировавшись с питуном :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:14

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Це ж трансгендер, так що все в рамках політики толерантності і рівної долі представників всіх ... забув слово ... в компаніях, владі і так далі ...

зі. Владі України на "замєтку", ну щоб краще змазати контакт з Америкою )))

Трансгендер - ок.
А чому білий?
Байден що, расист?
:)

Моє, імхо, враховуючи вік президента і життевий досвід, то ТАК...
Але про це не прийнято відкрито говорити...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:18

Согласен с тем, что Украине есть куда развиваться.
А то у нас в органах власти кроме "беліх мужчин" представлены максимум "корабельные сосны" (тоже белые) - ну куда это годится? :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 17:55

  Вкладчик1234 написав:Согласен с тем, что Украине есть куда развиваться.
А то у нас в органах власти кроме "беліх мужчин" представлены максимум "корабельные сосны" (тоже белые) - ну куда это годится? :)

Знаю, що гугл серч заходить на цю сторінку...

Пропоную свої послуги по організації діверсифікації в ОП + інших гілках влади за 1 млн грн в місяц з.п. + 200% премії.

Організую найкращу гендерну і расову систему в гілках влади, і так, що навіть Ойропа + Штати нам будуть заздрити )))

Ми ж в Ойропу йдемо наразі, так?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:11

  change_pm написав:
  Вкладчик1234 написав:Согласен с тем, что Украине есть куда развиваться.
А то у нас в органах власти кроме "беліх мужчин" представлены максимум "корабельные сосны" (тоже белые) - ну куда это годится? :)

Знаю, що гугл серч заходить на цю сторінку...

Пропоную свої послуги по організації діверсифікації в ОП + інших гілках влади за 1 млн грн в місяц з.п. + 200% премії.

Організую найкращу гендерну і расову систему в гілках влади, і так, що навіть Ойропа + Штати нам будуть заздрити )))

Ми ж в Ойропу йдемо наразі, так?

ти афроукраїнець-трансендер? ші чи зі?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:49

Знову батон на Трампа крошать ))))


Пелосі каже: у Трампа навіть не було плана дістрибуції вакцин! .... ляляля ....

Агов, по-перше, він же не знав, коли буде вакцина, чи не так?

По-друге, який план, коли він програв перегони і був зайнятий побігушками по судам ))) і вже тільки після цього оголосили про перемогу..

По-третте, з задоволенням і попкорном послухаю, який план у адміністрації Байдена і чи зможете за 100 днів вакцинувати 100 млн )))

зі. Хоча мені глибоко пофіг, просто за Понаеха переживаю, скоріш би людину вакцинували, а то не дай Боже ковід!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:54

flyman
Флай, не пиши дурню...

Краще скажи, в Боготу поїдеш? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:55

  change_pm написав:Пелосі каже: у Трампа навіть не було плана дістрибуції вакцин! .... ляляля ....

Агов, по-перше, він же не знав, коли буде вакцина, чи не так?

По-друге, який план, коли він програв перегони і був зайнятий побігушками по судам ))) і вже тільки після цього оголосили про перемогу..

По-третте, з задоволенням і попкорном послухаю, який план у адміністрації Байдена і чи зможете за 100 днів вакцинувати 100 млн )))

зі. Хоча мені глибоко пофіг, просто за Понаеха переживаю, скоріш би людину вакцинували, а то не дай Боже ковід!

Наркоманы загоняются уже совсем.
Этих зомби тяжёлые наркотики только и держат на этом свете.
Отлучите их от "стимуляторов" - и они "отключатся" в тот же день

"Солевые"
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