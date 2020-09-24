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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58

Эти мумии вообще живые? :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:17

  change_pm написав:
Пелосі каже: у Трампа навіть не було плана дістрибуції вакцин! .... ляляля ....

Агов, по-перше, він же не знав, коли буде вакцина, чи не так?

По-друге, який план, коли він програв перегони і був зайнятий побігушками по судам ))) і вже тільки після цього оголосили про перемогу..

По-третте, з задоволенням і попкорном послухаю, який план у адміністрації Байдена і чи зможете за 100 днів вакцинувати 100 млн )))

зі. Хоча мені глибоко пофіг, просто за Понаеха переживаю, скоріш би людину вакцинували, а то не дай Боже ковід!

щось ти їх шизиків на кшталт Шарія передивився, ось що тебе повинно цікавити:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 145146147148
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