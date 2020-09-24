|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 січ, 2021 09:35
Прошу залайкати відос!
Народ, прошу підписатись і залайкати відос. Все ж таки зємеля ))) з Харкова
Додано: Нед 24 січ, 2021 10:59
Цікаво, що буде?
Є думка, що Китай готує висадку десанта на свою, ісконну територію, Тайвань...
Цікаво, що буде робити новий штатівський головнокомандувач
Додано: Нед 24 січ, 2021 11:08
Ділюсь... не те, що живі, а ще й час мають на фонді торгувати
Звідси
Додано: Нед 24 січ, 2021 14:15
Як же ж я сміюся ...
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:09
Нас грабують !!!!
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:54
Інфлец пішов....
зі. ФЕДя не втикай, а то баксу хана ))))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|