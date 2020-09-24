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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 09:35

Прошу залайкати відос!



Народ, прошу підписатись і залайкати відос. Все ж таки зємеля ))) з Харкова :!:
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:59

Цікаво, що буде?

U.S URGES BEIJING TO CEASE MILITARY, DIPLOMATIC AND ECONOMIC PRESSURE AGAINST TAIWAN- STATE DEPT

Є думка, що Китай готує висадку десанта на свою, ісконну територію, Тайвань...

Цікаво, що буде робити новий штатівський головнокомандувач :?: :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 11:08

  Вкладчик1234 написав:Эти мумии вообще живые? :)

Ділюсь... не те, що живі, а ще й час мають на фонді торгувати :mrgreen:

Зображення

Звідси https://twitter.com/TheMarkCooke/status ... 9916345346
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 14:15

Як же ж я сміюся ...

Зображення
:lol: :lol: :!:
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:09

Нас грабують !!!!

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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:54

Інфлец пішов....

Sonoco to raise prices on packaging components by 8%

https://www.marketwatch.com/investing/s ... latestnews

зі. ФЕДя не втикай, а то баксу хана ))))
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