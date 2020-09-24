Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 січ, 2021 09:35
Народ, прошу підписатись і залайкати відос. Все ж таки зємеля ))) з Харкова
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Додано: Нед 24 січ, 2021 10:59
U.S URGES BEIJING TO CEASE MILITARY, DIPLOMATIC AND ECONOMIC PRESSURE AGAINST TAIWAN- STATE DEPT
Є думка, що Китай готує висадку десанта на свою, ісконну територію, Тайвань...
Цікаво, що буде робити новий штатівський головнокомандувач
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Додано: Нед 24 січ, 2021 14:15
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Додано: Пон 25 січ, 2021 13:09
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Додано: Пон 25 січ, 2021 13:54
Sonoco to raise prices on packaging components by 8% https://www.marketwatch.com/investing/s ... latestnews
зі. ФЕДя не втикай, а то баксу хана ))))
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Додано: Вів 26 січ, 2021 08:15
China Asset-Bubble Warning Threatens Stock Frenzy in Hong Kong The People’s Bank of China withdrew a net 78 billion yuan ($12 billion) via open-market operations on Tuesday. https://www.bloomberg.com/news/articles ... -hong-kong
зі. Це стосується не тільки Китаю, а також і всіх інших друкувальщиків...
Новий 29 рік незабаром ))))
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