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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:09

Нас грабують !!!!

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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:54

Інфлец пішов....

Sonoco to raise prices on packaging components by 8%

https://www.marketwatch.com/investing/s ... latestnews

зі. ФЕДя не втикай, а то баксу хана ))))
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 08:15

Що буде без підтримки ЦБ? Бадабум???

China Asset-Bubble Warning Threatens Stock Frenzy in Hong Kong

The People’s Bank of China withdrew a net 78 billion yuan ($12 billion) via open-market operations on Tuesday.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -hong-kong

зі. Це стосується не тільки Китаю, а також і всіх інших друкувальщиків...
Новий 29 рік незабаром ))))
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:09

Liverpool City Centre

Новий проект в Ліверпулі...

Цінник від 105К фунтів, оренда від 612 фунтів в місяць...
Completion for this development will be Q2 2022 with great payment terms – JUST £5000 ON RESERVATION, 20% ON EXCHANGE AND 80% ON COMPLETION.

Average new build prices for 1 bedrooms apartments in the L3 postcode are now £130,000 to £140,000 so these will give you some great capital growth over the build period.

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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:16

Lovely Liverpool ))))

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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:25

Дивлюсь наразі...

Мир ползёт к грандиознейшему падению и десятилетию кризисов, — Александр Ланецкий



Думаю варто подивитись по діагоналі...

зі. Глаголіть, що все закінчиться світовою війною ... Мабуть ми з ним разом щось вживаємо ))))
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:20

ШОК !!!!!

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Звідси https://freewestmedia.com/about/

зі. Не знаю, наскільки це не фейк. Імхо, не фейк, бо саме це їх план...

От не знаю, Папа не хоче передати все майно Ватикану людям світу :?:
Перш, ніж відкривати рота під дудку деяких "ротшильдів" :!:

ззі. Чисто моя думка, в цього плану (відібрати все майно) є одне вузьке місце - не всі підсядуть на "траву", щоб все віддати, то є шанс, що всю цю світову іліту сметуть на...р!
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:28

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https://t.me/banksta/13235
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:06

Рекомендую подивитись

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