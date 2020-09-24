Sonoco to raise prices on packaging components by 8%
зі. ФЕДя не втикай, а то баксу хана ))))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:09
Нас грабують !!!!
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:54
Інфлец пішов....
зі. ФЕДя не втикай, а то баксу хана ))))
Додано: Вів 26 січ, 2021 08:15
Що буде без підтримки ЦБ? Бадабум???
зі. Це стосується не тільки Китаю, а також і всіх інших друкувальщиків...
Новий 29 рік незабаром ))))
Додано: Вів 26 січ, 2021 13:09
Liverpool City Centre
Новий проект в Ліверпулі...
Цінник від 105К фунтів, оренда від 612 фунтів в місяць...
Додано: Вів 26 січ, 2021 13:16
Lovely Liverpool ))))
Додано: Вів 26 січ, 2021 13:25
Дивлюсь наразі...
Думаю варто подивитись по діагоналі...
зі. Глаголіть, що все закінчиться світовою війною ... Мабуть ми з ним разом щось вживаємо ))))
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:20
ШОК !!!!!
Звідси
зі. Не знаю, наскільки це не фейк. Імхо, не фейк, бо саме це їх план...
От не знаю, Папа не хоче передати все майно Ватикану людям світу
Перш, ніж відкривати рота під дудку деяких "ротшильдів"
ззі. Чисто моя думка, в цього плану (відібрати все майно) є одне вузьке місце - не всі підсядуть на "траву", щоб все віддати, то є шанс, що всю цю світову іліту сметуть на...р!
Додано: Сер 27 січ, 2021 14:28
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:06
Рекомендую подивитись
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|