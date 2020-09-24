Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Торбинка на випадок ракетного удару? Де знаходиться найблище бомбосховище всі знають? Аптечка готова?
Валюту з банків винесли? Машину під зав"язку заправили?
зі. Народ, віднесіться до того, що відбувається сур"йозно, на моє імхо шанси прилєта %80...
навіть ще й таксфрі написав по тємі...
Все больше приходит новостей о накапливании армейских подразделений РФ вблизи границ с Украиной. Переброска техники идёт каждый день. Часть из них сосредотачивается у границы в Ростовской и Курской областях, часть передаётся напрямую сепаратистам на востоке Украины. В ответ на очевидную переброску войск Россией, вчера состоялся разговор между начальником Генштаба РФ Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом армии Марком Милли. Разговор состоялся по инициативе американца и содержимое его стороны решили держать в секрете. Но абсолютно очевидно, что речь идёт о переброске войск. Будет что то или нет, вопрос открытый. Но так как нас интересует в первую очередь что будет с финансами и курсом доллара в случае эскалации, давайте поговорим об этом.
Торбинка на випадок ракетного удару? Де знаходиться найблище бомбосховище всі знають? Аптечка готова?
Валюту з банків винесли? Машину під зав"язку заправили?
зі. Народ, віднесіться до того, що відбувається сур"йозно, на моє імхо шанси прилєта %80...
навіть ще й таксфрі написав по тємі...
Все больше приходит новостей о накапливании армейских подразделений РФ вблизи границ с Украиной. Переброска техники идёт каждый день. Часть из них сосредотачивается у границы в Ростовской и Курской областях, часть передаётся напрямую сепаратистам на востоке Украины. В ответ на очевидную переброску войск Россией, вчера состоялся разговор между начальником Генштаба РФ Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом армии Марком Милли. Разговор состоялся по инициативе американца и содержимое его стороны решили держать в секрете. Но абсолютно очевидно, что речь идёт о переброске войск. Будет что то или нет, вопрос открытый. Но так как нас интересует в первую очередь что будет с финансами и курсом доллара в случае эскалации, давайте поговорим об этом.