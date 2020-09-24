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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:40

Зображення

https://t.me/dtpkievua/115638

Флаю на заметку. Желательно иметь ещё дрезину
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 13:39

Для думаючих людей...



Думаю до цього чувачка варто прислухатись...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:17

хіхі...

Поліція затримала банду професійних спортсменів-грабіжників зі Львова

Організатором банди є 45-річний львів'янин, чемпіон світу з кікбоксингу

Кількох підозрюваних затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль», коли вони повернулися з чергового відпочинку з Домінікани.

https://zaxid.net/politsiya_zatrimala_b ... v_n1516577

зі. чомусь я не здивовав, що боксери саме так вирішили досягти покращень...

ззі. якось стрьомно з України літати в Домінікану, враховуючи, хто може бути твоїм сусідом по літаку і готелю...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:36

писи

зі. Чи всі підготувались?

Торбинка на випадок ракетного удару? Де знаходиться найблище бомбосховище всі знають? Аптечка готова?

Валюту з банків винесли? Машину під зав"язку заправили?

зі. Народ, віднесіться до того, що відбувається сур"йозно, на моє імхо шанси прилєта %80...

навіть ще й таксфрі написав по тємі...
Все больше приходит новостей о накапливании армейских подразделений РФ вблизи границ с Украиной. Переброска техники идёт каждый день. Часть из них сосредотачивается у границы в Ростовской и Курской областях, часть передаётся напрямую сепаратистам на востоке Украины.
В ответ на очевидную переброску войск Россией, вчера состоялся разговор между начальником Генштаба РФ Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом армии Марком Милли. Разговор состоялся по инициативе американца и содержимое его стороны решили держать в секрете. Но абсолютно очевидно, что речь идёт о переброске войск.
Будет что то или нет, вопрос открытый. Но так как нас интересует в первую очередь что будет с финансами и курсом доллара в случае эскалации, давайте поговорим об этом.

https://taxfree.livejournal.com/3167382.html

зі. короче дивіться... всім здоров"я!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:03

  change_pm написав:

А на вигляд, ніби в панельці на Троєщині.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:29

  change_pm написав:
зі. Чи всі підготувались?

Торбинка на випадок ракетного удару? Де знаходиться найблище бомбосховище всі знають? Аптечка готова?

Валюту з банків винесли? Машину під зав"язку заправили?

зі. Народ, віднесіться до того, що відбувається сур"йозно, на моє імхо шанси прилєта %80...

навіть ще й таксфрі написав по тємі...
Все больше приходит новостей о накапливании армейских подразделений РФ вблизи границ с Украиной. Переброска техники идёт каждый день. Часть из них сосредотачивается у границы в Ростовской и Курской областях, часть передаётся напрямую сепаратистам на востоке Украины.
В ответ на очевидную переброску войск Россией, вчера состоялся разговор между начальником Генштаба РФ Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом армии Марком Милли. Разговор состоялся по инициативе американца и содержимое его стороны решили держать в секрете. Но абсолютно очевидно, что речь идёт о переброске войск.
Будет что то или нет, вопрос открытый. Но так как нас интересует в первую очередь что будет с финансами и курсом доллара в случае эскалации, давайте поговорим об этом.

https://taxfree.livejournal.com/3167382.html

зі. короче дивіться... всім здоров"я!

Ти запасся сухпайком на три доби.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:51

  flyman написав:[
Ти запасся сухпайком на три доби.

Ше з 14 року маю ))))

зі. Пурген пише, що все добре буде... розслаблюємося )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:07

  change_pm написав:
  flyman написав:[
Ти запасся сухпайком на три доби.

Ше з 14 року маю ))))

зі. Пурген пише, що все добре буде... розслаблюємося )))

Коли в Єль-Ріаді метро запускають?
Ато вагаюсь, їхати, чи ще почекати?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:08

  Вкладчик1234 написав:Зображення

https://t.me/dtpkievua/115638

Флаю на заметку. Желательно иметь ещё дрезину

Так це ж ДРВЗ.
Там стрьомно і раніше було.
flyman
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  #<1 ... 164165166167
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