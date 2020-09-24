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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 164165166167
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 09:40

Зображення

https://t.me/dtpkievua/115638

Флаю на заметку. Желательно иметь ещё дрезину
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 13:39

Для думаючих людей...



Думаю до цього чувачка варто прислухатись...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:17

хіхі...

Поліція затримала банду професійних спортсменів-грабіжників зі Львова

Організатором банди є 45-річний львів'янин, чемпіон світу з кікбоксингу

Кількох підозрюваних затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль», коли вони повернулися з чергового відпочинку з Домінікани.

https://zaxid.net/politsiya_zatrimala_b ... v_n1516577

зі. чомусь я не здивовав, що боксери саме так вирішили досягти покращень...

ззі. якось стрьомно з України літати в Домінікану, враховуючи, хто може бути твоїм сусідом по літаку і готелю...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:36

писи

зі. Чи всі підготувались?

Торбинка на випадок ракетного удару? Де знаходиться найблище бомбосховище всі знають? Аптечка готова?

Валюту з банків винесли? Машину під зав"язку заправили?

зі. Народ, віднесіться до того, що відбувається сур"йозно, на моє імхо шанси прилєта %80...

навіть ще й таксфрі написав по тємі...
Все больше приходит новостей о накапливании армейских подразделений РФ вблизи границ с Украиной. Переброска техники идёт каждый день. Часть из них сосредотачивается у границы в Ростовской и Курской областях, часть передаётся напрямую сепаратистам на востоке Украины.
В ответ на очевидную переброску войск Россией, вчера состоялся разговор между начальником Генштаба РФ Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом армии Марком Милли. Разговор состоялся по инициативе американца и содержимое его стороны решили держать в секрете. Но абсолютно очевидно, что речь идёт о переброске войск.
Будет что то или нет, вопрос открытый. Но так как нас интересует в первую очередь что будет с финансами и курсом доллара в случае эскалации, давайте поговорим об этом.

https://taxfree.livejournal.com/3167382.html

зі. короче дивіться... всім здоров"я!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:03

  change_pm написав:

А на вигляд, ніби в панельці на Троєщині.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:29

  change_pm написав:
зі. Чи всі підготувались?

Торбинка на випадок ракетного удару? Де знаходиться найблище бомбосховище всі знають? Аптечка готова?

Валюту з банків винесли? Машину під зав"язку заправили?

зі. Народ, віднесіться до того, що відбувається сур"йозно, на моє імхо шанси прилєта %80...

навіть ще й таксфрі написав по тємі...
Все больше приходит новостей о накапливании армейских подразделений РФ вблизи границ с Украиной. Переброска техники идёт каждый день. Часть из них сосредотачивается у границы в Ростовской и Курской областях, часть передаётся напрямую сепаратистам на востоке Украины.
В ответ на очевидную переброску войск Россией, вчера состоялся разговор между начальником Генштаба РФ Герасимовым и председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом армии Марком Милли. Разговор состоялся по инициативе американца и содержимое его стороны решили держать в секрете. Но абсолютно очевидно, что речь идёт о переброске войск.
Будет что то или нет, вопрос открытый. Но так как нас интересует в первую очередь что будет с финансами и курсом доллара в случае эскалации, давайте поговорим об этом.

https://taxfree.livejournal.com/3167382.html

зі. короче дивіться... всім здоров"я!

Ти запасся сухпайком на три доби.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:51

  flyman написав:[
Ти запасся сухпайком на три доби.

Ше з 14 року маю ))))

зі. Пурген пише, що все добре буде... розслаблюємося )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:07

  change_pm написав:
  flyman написав:[
Ти запасся сухпайком на три доби.

Ше з 14 року маю ))))

зі. Пурген пише, що все добре буде... розслаблюємося )))

Коли в Єль-Ріаді метро запускають?
Ато вагаюсь, їхати, чи ще почекати?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:08

  Вкладчик1234 написав:Зображення

https://t.me/dtpkievua/115638

Флаю на заметку. Желательно иметь ещё дрезину

Так це ж ДРВЗ.
Там стрьомно і раніше було.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:08

Biden Admin JUST Announced Plan of MASSIVE Housing Bailout!!



Ця пропозиція повна жестяка!!! Якщо пройде, то іпотеку можна безкоштовно продовжити на 40 років...

Які це буде мати наслідки для банків при Байдені? Ніяких )))) якщо будуть наслідки, то ФЕДот надрукує ще...

зі. Світ (омериганці) зійшов з рейок...
change_pm
 
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  #<1 ... 164165166167
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