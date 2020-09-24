- Рада признала Рашу стороною конфлікту,
- закон про мобілізацію,
- рухи ешелонів біля нашого кордону, і якісь переміщення у нас,
- дзвінок Байдена, рух авіації, і так далі (заявлена підтримка НАТО),
- Ми не будемо використовувати Мінськ для переговорів по Норм.процесу,
- Зеленський 10 квітня у Туречині,
- Ми отримуємо нові, додаткові Байрактари.
зі. Всі ці події я вважаю позитивними, але складаючи 2+2 я роблю деякі висновки на майбутнє ...
Концентрация российских войск у границ Украины беспрецедентна с 2014 года
Эксперты считают, что пока рано говорить о возможности полномасштабного вторжения российских войск. Скорее всего, цель переброски — запугать украинское руководство и шантажировать новую американскую администрацию.
"Однако концентрация российских сил — продолжающийся процесс. Практически каждый день мы находим информацию о новых частях и пунктах назначения. Поэтому наша как количественная, так и качественная оценка может измениться в самом ближайшем будущем под влиянием новых данных", — подытожили в CIT.
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