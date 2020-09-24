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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 165166167168
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:09

Дивомось за руками...

Я всі події не буду перераховувати, але якщо за новинами слідкуєте, то в курсє...

- Рада признала Рашу стороною конфлікту,
- закон про мобілізацію,
- рухи ешелонів біля нашого кордону, і якісь переміщення у нас,
- дзвінок Байдена, рух авіації, і так далі (заявлена підтримка НАТО),
- Ми не будемо використовувати Мінськ для переговорів по Норм.процесу,
- Зеленський 10 квітня у Туречині,
- Ми отримуємо нові, додаткові Байрактари.

зі. Всі ці події я вважаю позитивними, але складаючи 2+2 я роблю деякі висновки на майбутнє ...

Концентрация российских войск у границ Украины беспрецедентна с 2014 года

Эксперты считают, что пока рано говорить о возможности полномасштабного вторжения российских войск. Скорее всего, цель переброски — запугать украинское руководство и шантажировать новую американскую администрацию.

"Однако концентрация российских сил — продолжающийся процесс. Практически каждый день мы находим информацию о новых частях и пунктах назначения. Поэтому наша как количественная, так и качественная оценка может измениться в самом ближайшем будущем под влиянием новых данных", — подытожили в CIT.

Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ato/koncentraciya-ros ... 60017.html

Ціль Раши виділена, але коли на стіні висить ружжо, то воно може і вистрілити...
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:49

Офігеннє інтерв"ю!!!



зі. Повністю з ним згоден! Цікаво, багато нас таких самокритичних! )))
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:24

Ви власник біткойна? То ви - терорист )))



зі. в боротьбі проти Китаю, дістанеться і манюпасу, уверовавшему в біткойн )))
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:02

Натхнення нам ))))

Зображення

зі. Натхнення нам від Японії до Франції... для більш амбіційних - від Штатів до Монако ))))

звідси https://www.statista.com/chart/24321/le ... 1-percent/
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:10

Розмірковує про майбутне ренту в Штатах )))



зі. Що треба робити з неплатниками ренту?

Та, нах..р на вулицю виселяти, чи нехай принесе Йелен власникам нерухомості компенсацію у бідоні ( пам"ятаєте такі булі бідони для молока? от саме у такому, кожному особисто нехай несе :lol: )
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