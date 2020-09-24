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Я всі події не буду перераховувати, але якщо за новинами слідкуєте, то в курсє...
- Рада признала Рашу стороною конфлікту, - закон про мобілізацію, - рухи ешелонів біля нашого кордону, і якісь переміщення у нас, - дзвінок Байдена, рух авіації, і так далі (заявлена підтримка НАТО), - Ми не будемо використовувати Мінськ для переговорів по Норм.процесу, - Зеленський 10 квітня у Туречині, - Ми отримуємо нові, додаткові Байрактари.
зі. Всі ці події я вважаю позитивними, але складаючи 2+2 я роблю деякі висновки на майбутнє ...
Концентрация российских войск у границ Украины беспрецедентна с 2014 года
Эксперты считают, что пока рано говорить о возможности полномасштабного вторжения российских войск. Скорее всего, цель переброски — запугать украинское руководство и шантажировать новую американскую администрацию.
"Однако концентрация российских сил — продолжающийся процесс. Практически каждый день мы находим информацию о новых частях и пунктах назначения. Поэтому наша как количественная, так и качественная оценка может измениться в самом ближайшем будущем под влиянием новых данных", — подытожили в CIT.