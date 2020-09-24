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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 167168169170>
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:33

Криза вже тутай...



зі. ще не подивився, в черзі на просмотр )))
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 08:36

І чьо там нас чекає? )))

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зі. чекаємо на свіжу бичатинку в нашому медмежачому меню )))
Скоро, дуже скоро, в усіх ресторанах столиць світу - ангус, блек )))
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:21

  Вкладчик1234 написав:Не нужно говорить, что об "интересах Украины" речь не идёт. Как не идёт речь о лучше жизни для червячка, который одевают на крючок :)

Так точно!!!! Але хто винен, що країна втратила суб"єктність? Тобто хто винен, що країна так і не стала суб"єктом, і навіть не пробувала?

зі. Я цю гілку в свій час з метою відкриття очей і започаткував. Вкладення в нерухомість в країні, яка на межі, явно не розумне рішення.
Але тепер мені пофіг ))) кожен сам за себе...
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:29

Про песнію ))))

Це рашенські реалії, але у них поки шо треба мати 15 років стажу...
Продолжаем следить за тем, как меняется пенсионная система России, и как она копирует то, что уже сделано в восточной Европе и Прибалтике, причем в самой жесткой редакции. Меня сильно интересует эта тема потому, что она реально показывает, что происходит с страной, намного более богатой сырьем чем кто либо в мире, и получившей триллионы долларов в время последнего бычьего сырьевого цикла, но бесцельно просравшей все полимеры. И потому, вынужденной идти по пути оптимизации пенсионного обеспечения, делая его таким же как в других странах, уже прошедших путь от советской системы пенсий, к пенсионной системе рыночной экономики. Этот вопрос также очень важен потому, что в России поколение 35 - 55 лет очевидно не понимает, с чем они столкнутся через 10 лет. Они даже не подозревают, что их право на пенсию не является безусловным, и они могут оказаться без пенсии вообще.

Цикл постов на эту тему собран по метке пенсии Прочитайте, если вам интересно. Я напомню, что я говорил ранее вкратце. Я считал и считаю сейчас, что ваша пенсия должна вас волновать намного больше, чем волнует сейчас. Если вы не знаете, то даже право на получение пенсии по старости не безусловно, и будет обставляться все большим числом условий. И чем сильнее будет дефицит пенсионного фонда России, тем хуже будут обстоять дела с этим. Уже сейчас, выходящие на пенсию в России, как правило, получают не более прожиточного минимума для пенсионеров в качестве пенсии. Это около 130 -150 евро в месяц. При этом, даже увеличение срока выхода на пенсию до 65 лет, не гарантирует вам получение даже этой смешной пенсии.

Для выхода на пенсию теперь нужно иметь не менее 12 лет страхового (непрерывного) стажа и 21 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). В случае, если у человека не хватает ИПК, Пенсионный фонд России имеет право отказать в назначении страховой пенсии по старости. Такие данные содержатся на сайте ПФР Томской области.
«Недостающие пенсионные коэффициенты можно „добрать“ или доработать. Можно оформить, к примеру, уход за престарелым ста рше 80 лет, и за год ухода получить 1,8 коэффициента», — говорится в сообщении.

Это кардинальное изменение, которого не было в советской системе пенсий, но которое есть например в Прибалтике. Но даже там нет речи о баллах. Только о страховом стаже. В среднем он составляет 15 лет и нет требования непрерывности стажа. Таким образом, можно ожидать, что требование стажа в России будет расти, а при его отсутствии, вы не получите пенсию даже при достижении предельного срока выхода на пенсию.

В реальности это будет выглядеть так, что при наступлении 65 лет для мужчин, и 63 лет для женщин и отсутствии необходимого непрервывного стажа, а также определенного количества баллов ( требования которые точно будут ужесточаться ) - вы не получите никакой пенсии. Ни по старости, ни страховой. Ноль рублей. Зеро. Вам стоит это знать и планировать ваше будущее заранее. Проблема усугубляется также тем, что в ближайшие 10 - 15 лет на пенсию будут выходить люди, чья активная трудовая деятельность попала на 90е годы, когда с трудовым стажем были большие проблемы, многие работали в черную. И выход на пенсию для них будет трудным делом. Идеальным решением было бы накапливать средства в виде накопительного страхования жизни, либо инвестиции в пенсионные фонды. Проблема в том, что в России это можно делать только в рублях, а политика президента Путина очевидно, что делает это бессмысленным и даже вредным, так как пенсионные накопления просто конфискуются уже 6 год подряд. А инфляция съедает ваши накопления быстрее, чем вы успеваете посмотреть на цифры накоплений.

Но как минимум вам нужно думать, что делать. Рассчитывайте, что у вас должен быть стаж минимум 15 лет и минимум 20 баллов. Особенно если вам уже 50+. Потому что, чем дальше, тем накопить их будет все труднее. Думайте о том, что в 65 лет вы не получите даже 100 евро пенсии подачки от государства. И вам просто нечего будет кушать. Вам сейчас 100 евро может быть кажутся смешными деньгами, но поверьте, вы попадете вскоре в ситуацию, когда даже за квартиру будет нечем заплатить. И даже дворником работать пойти вы не смежете. Думайте об этом сейчас - потом будет поздно.

https://taxfree.livejournal.com/3179831.html

зі. Так ось питання до співгромадян моєго віку 40+, які плотють в ПФ.
Ви реально думаєте, що отримаєте від держави пенсію?

ззі. Я певен на 100500%, що навіть маючи 35 років стажу (зі. я не маю, і мати не буду) ви отримаєте дирку від бубліка.
Хоча якись .ент, чи суддя, чи бувший депутат однозначно буде жити краще вас (бо буде отримувати пенсію).

То питаннячко, ЩО РОБИТИ?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:31

Ой!!! )))

До України може надійти ще 5 млн доз вакцини китайської Sinopharm від коронавірусу, виробництво якої налагодила компанія з ОАЕ разом з виробником із Китаю. Також є імовірність, що Емірати вироблятимуть вакцини в Україні.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/do-ukrayini-moz ... 64130.html

зі. Я вже писав про те, що Емірати збираються виробляти 200 млн вакцин в рік. А тепер країна, яка в свій час першу людину в космос відправила, купляє вакцини у країни, яка в той час на верблюдах їздила...
хм... треба вибирати з ким дружити, і пора вже почати питати владу суворо-суворо, чим вони самки собаки займаються кожен день!!!

Президент Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення на територію України можливе кожного дня, але держава готова до цього.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/ukrayina-gotova ... 64043.html

зі. Дивлюсь нагнітання йде повним ходом... Цікаво, головнокомандувач провід підготовку військ? знає, де бункер?

РФ перекидатиме війська до кордонів України до кінця квітня — розвідка
Росіяни перекидають війська залізницею вночі, зафарбовуючи тактичні знаки і номери на бронетехніці.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/ato/rf-perekidatime-viys ... 63962.html

зі. А нафіга перодовжувати перекидати, якщо нічого не планується...???
Питання риторичне...(((
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:08

Чому Манчестер?

Будується нова високошвидкісна колія, і через пару років за годинку можна буде домчастись з Манчестера до Лундона )))

Враховуючи тенденції на роботу з дому, то можна жити в Манчестері, працювати на компанію з офісом в Лондоні, і на ШРТ пару раз в місяць кататись в офіс, побачити колег )))

Який це буде мати вплив на вартість нерухомості в Манчестері і Лондоні :?: :!:

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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:44

Цікава точка зору...



зі. Я вже деякий час пишу, що Штати стали дуже слабкі, і тільки питання часу, коли вони обіср...ся...

Не знаю, сміятись треба чи плакати, але 100500% що стабільності нашому світу це точна не добавить...

ps. Добавлю...
Зображення
https://twitter.com/apiontkovsky/status ... 7057366019

рекомендую почитати коменти...
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:04

Дивлюсь наразі хфільм The Blind Side, і там є така сцена, коли наймають репетирора, і вона каже:

- Вам треба знати про мене щось, перш ніж ви мене наймете...
- І що?
- Я за демократів )))

зі. Це так смішно наразі виглядає, дивлячись, хто зара в Білому Домі )))
Наразі, цей діалог повинен містити фразу:

- Я за республіканців )))
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:52

Ну ви понєлі...

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зі. в принципє, як і з укроїлітою, яка постить видатки вище, ніж оф.доходи, наслідків для іліти, що тієї, що тої, ніяких не буде...
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:55

зі. А ви б не хотіли подивитись???

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зі. сидячи на пляжі на Майямі, попиваючи пінаколаду я б також подивився...
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