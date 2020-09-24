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Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
Оп"ять кредит... самки собаки, хто віддавати їх буде???
Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Би-би-си, Киев 8 апреля 2021
Хотів би уточнити, воду будуть видавати при пред"явлені укр.пашпорта? А що щ капапстаном-понаїхавшим? Як їм бути?
зі. Згадав монолог із 95 квартала про Україну, яка героїня кінохфільма для дорослих... Цікаво, Зе сподобалось з усіх сторін приймати???
Департамент по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ на своем заседании 06.04.2021 г. рассматривал принципы стратегии и вопросы реагирования на возможный дефолт по кредитным обязательствам ряда стран. Среди них - Украина. По данным специалистов МВФ вероятность дефолта в краткосрочной перспективе ( 6- 8 месяцев) признана "условно-вероятной" по объемах платежей 4-6 млрд $.
МВФ выделит деньги для Украины на покрытие выплат по кредитам МВФ, в виде special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Сейчас обсуждается сумма и время выплат.
Сбежавший в Европу бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный пригрозил из своего «зарубежного далека» президенту Зеленскому громким разоблачением. По его словам, добытые им сведения могут привести к импичменту главы Украины. Речь идет о гражданстве Зеленского.
Я до речі чув, що у Зе рашинський пашпорт у кишені є ))))
От буде цікаво, таки побачити фото його наявності... Зразу стільки питаннь зніметься...
Типичный "демократ". Будет играться в "миротворца". Напомню, что при другом "демократе-миротворце" Обаме - Украина отдала Крым, как раз по настоянию "западных партнёров"
США начинают вывод войск из Афганистана с 1 мая и закончат 11 сентября
"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Американским войскам пора возвращаться из Афганистана. 2300 американских солдат были убиты с момента военного вмешательства в Афганистан. Военное присутствие США не поможет создать устойчивое правительство в Афганистане", - Байден
Также Джо Байден призвал Пакистан, Россию, Китай, Индию и Турцию делать больше для стабильности Афганистана.