RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:03

але основне ось це...

Зображення

зі. Штати збираються послати делегацію на Тайвань, що є перчаткою в "морду" Китаю...

Повангую, що таки в цьому році Китай висадить десант на Тайвань, і Штатам буде дуже неприємно... всра..тись..

ззі. Демократи-з ін зе хаус, війни не уникнути...
change_pm
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:54

Ну, все видихаємо...

Видихаємо, Зекоманда "добазарилась"...

Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро.
Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.

Оп"ять кредит... самки собаки, хто віддавати їх буде???

Украина может начать поставки питьевой воды в аннексированный Россией Крым в случае, если международные организации заявят об угрозе гуманитарной катастрофы для украинских граждан, которые проживают на полуострове. Об этом в интервью Би-би-си заявил вице-премьер украинского правительства, одновременно занимающий пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Би-би-си, Киев 8 апреля 2021

Хотів би уточнити, воду будуть видавати при пред"явлені укр.пашпорта? А що щ капапстаном-понаїхавшим? Як їм бути?

зі. Згадав монолог із 95 квартала про Україну, яка героїня кінохфільма для дорослих...
Цікаво, Зе сподобалось з усіх сторін приймати???

А як же послали ...в опу...??? :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:58

change_pm, круто.
Дать воду "оккупантам", а потом ещё кредит Макрону отдавать :)

Можно ещё землю на Макрона переписать за доп. кредит (ну или на Байдена, лучше Хантера)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14452
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7905 раз.
Подякували: 3824 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:00

  Вкладчик1234 написав:change_pm, круто.
Дать воду "оккупантам", а потом ещё кредит Макрону отдавать :)

Можно ещё землю на Макрона переписать за доп. кредит (ну или на Байдена, лучше Хантера)

Враховуючи, що інфи, про що Зе розмовляв з Ба, немає, то дуже можливо ВСЕ!
change_pm
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:05

Все дуже просто....

Департамент по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ на своем заседании 06.04.2021 г. рассматривал принципы стратегии и вопросы реагирования на возможный дефолт по кредитным обязательствам ряда стран. Среди них - Украина.
По данным специалистов МВФ вероятность дефолта в краткосрочной перспективе ( 6- 8 месяцев) признана "условно-вероятной" по объемах платежей 4-6 млрд $.


МВФ выделит деньги для Украины на покрытие выплат по кредитам МВФ, в виде special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Сейчас обсуждается сумма и время выплат. ‎


Тому і пішла мова про кредити...
change_pm
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:18

Чи правда?

Сбежавший в Европу бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный пригрозил из своего «зарубежного далека» президенту Зеленскому громким разоблачением. По его словам, добытые им сведения могут привести к импичменту главы Украины. Речь идет о гражданстве Зеленского.

Я до речі чув, що у Зе рашинський пашпорт у кишені є ))))

От буде цікаво, таки побачити фото його наявності...
Зразу стільки питаннь зніметься...
change_pm
 
Повідомлень: 3350
З нами з: 03.02.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:24

Типичный "демократ". Будет играться в "миротворца".
Напомню, что при другом "демократе-миротворце" Обаме - Украина отдала Крым, как раз по настоянию "западных партнёров"

США начинают вывод войск из Афганистана с 1 мая и закончат 11 сентября

"Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Американским войскам пора возвращаться из Афганистана.
2300 американских солдат были убиты с момента военного вмешательства в Афганистан. Военное присутствие США не поможет создать устойчивое правительство в Афганистане", - Байден

Также Джо Байден призвал Пакистан, Россию, Китай, Индию и Турцию делать больше для стабильности Афганистана.


ВИДЕО:
https://t.me/ru2ch_news/10648
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14452
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7905 раз.
Подякували: 3824 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:39

Новые детали, не вошедшие в мемуары Хантера Байдена.

От Daily Mail. Это же ещё не "вражеская пропаганда"?

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9445105/What-Hunter-Biden-left-tell-memoir-revealed.html

На "ворожем сайте" есть перевод на русский, кому надо.

Список "подвигов" Хантера просто шокирующий. Так чудить не каждый сможет
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14452
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7905 раз.
Подякували: 3824 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 167168169170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 683, 684, 685
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6841 846028
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 22:19
stryzhko
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1030, 1031, 1032
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10312 1361018
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 кві, 2021 15:54
akurt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 24728
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.