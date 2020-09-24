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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 167168169170
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:03

але основне ось це...

Зображення

зі. Штати збираються послати делегацію на Тайвань, що є перчаткою в "морду" Китаю...

Повангую, що таки в цьому році Китай висадить десант на Тайвань, і Штатам буде дуже неприємно... всра..тись..

ззі. Демократи-з ін зе хаус, війни не уникнути...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:05

Все дуже просто....

Департамент по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ на своем заседании 06.04.2021 г. рассматривал принципы стратегии и вопросы реагирования на возможный дефолт по кредитным обязательствам ряда стран. Среди них - Украина.
По данным специалистов МВФ вероятность дефолта в краткосрочной перспективе ( 6- 8 месяцев) признана "условно-вероятной" по объемах платежей 4-6 млрд $.


МВФ выделит деньги для Украины на покрытие выплат по кредитам МВФ, в виде special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Сейчас обсуждается сумма и время выплат. ‎


Тому і пішла мова про кредити...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:43

  change_pm написав:Зображення

зі. Натхнення нам від Японії до Франції... для більш амбіційних - від Штатів до Монако ))))

звідси https://www.statista.com/chart/24321/le ... 1-percent/


А в Філіпінах кіко тре в топ 1%?

О знайшов, та як в Індії, буду алігархом вна Філіпінах. Супер!
https://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth-report-2021-7865.pdf
14 ст.

А вна неньці?
flyman
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  #<1 ... 167168169170
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