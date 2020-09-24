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Департамент по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ на своем заседании 06.04.2021 г. рассматривал принципы стратегии и вопросы реагирования на возможный дефолт по кредитным обязательствам ряда стран. Среди них - Украина. По данным специалистов МВФ вероятность дефолта в краткосрочной перспективе ( 6- 8 месяцев) признана "условно-вероятной" по объемах платежей 4-6 млрд $.
МВФ выделит деньги для Украины на покрытие выплат по кредитам МВФ, в виде special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Сейчас обсуждается сумма и время выплат.