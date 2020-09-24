Продолжаем следить за тем, как меняется пенсионная система России, и как она копирует то, что уже сделано в восточной Европе и Прибалтике, причем в самой жесткой редакции. Меня сильно интересует эта тема потому, что она реально показывает, что происходит с страной, намного более богатой сырьем чем кто либо в мире, и получившей триллионы долларов в время последнего бычьего сырьевого цикла, но бесцельно просравшей все полимеры. И потому, вынужденной идти по пути оптимизации пенсионного обеспечения, делая его таким же как в других странах, уже прошедших путь от советской системы пенсий, к пенсионной системе рыночной экономики. Этот вопрос также очень важен потому, что в России поколение 35 - 55 лет очевидно не понимает, с чем они столкнутся через 10 лет. Они даже не подозревают, что их право на пенсию не является безусловным, и они могут оказаться без пенсии вообще.



Цикл постов на эту тему собран по метке пенсии Прочитайте, если вам интересно. Я напомню, что я говорил ранее вкратце. Я считал и считаю сейчас, что ваша пенсия должна вас волновать намного больше, чем волнует сейчас. Если вы не знаете, то даже право на получение пенсии по старости не безусловно, и будет обставляться все большим числом условий. И чем сильнее будет дефицит пенсионного фонда России, тем хуже будут обстоять дела с этим. Уже сейчас, выходящие на пенсию в России, как правило, получают не более прожиточного минимума для пенсионеров в качестве пенсии. Это около 130 -150 евро в месяц. При этом, даже увеличение срока выхода на пенсию до 65 лет, не гарантирует вам получение даже этой смешной пенсии.



Для выхода на пенсию теперь нужно иметь не менее 12 лет страхового (непрерывного) стажа и 21 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). В случае, если у человека не хватает ИПК, Пенсионный фонд России имеет право отказать в назначении страховой пенсии по старости. Такие данные содержатся на сайте ПФР Томской области.

«Недостающие пенсионные коэффициенты можно „добрать“ или доработать. Можно оформить, к примеру, уход за престарелым ста рше 80 лет, и за год ухода получить 1,8 коэффициента», — говорится в сообщении.



Это кардинальное изменение, которого не было в советской системе пенсий, но которое есть например в Прибалтике. Но даже там нет речи о баллах. Только о страховом стаже. В среднем он составляет 15 лет и нет требования непрерывности стажа. Таким образом, можно ожидать, что требование стажа в России будет расти, а при его отсутствии, вы не получите пенсию даже при достижении предельного срока выхода на пенсию.



В реальности это будет выглядеть так, что при наступлении 65 лет для мужчин, и 63 лет для женщин и отсутствии необходимого непрервывного стажа, а также определенного количества баллов ( требования которые точно будут ужесточаться ) - вы не получите никакой пенсии. Ни по старости, ни страховой. Ноль рублей. Зеро. Вам стоит это знать и планировать ваше будущее заранее. Проблема усугубляется также тем, что в ближайшие 10 - 15 лет на пенсию будут выходить люди, чья активная трудовая деятельность попала на 90е годы, когда с трудовым стажем были большие проблемы, многие работали в черную. И выход на пенсию для них будет трудным делом. Идеальным решением было бы накапливать средства в виде накопительного страхования жизни, либо инвестиции в пенсионные фонды. Проблема в том, что в России это можно делать только в рублях, а политика президента Путина очевидно, что делает это бессмысленным и даже вредным, так как пенсионные накопления просто конфискуются уже 6 год подряд. А инфляция съедает ваши накопления быстрее, чем вы успеваете посмотреть на цифры накоплений.



Но как минимум вам нужно думать, что делать. Рассчитывайте, что у вас должен быть стаж минимум 15 лет и минимум 20 баллов. Особенно если вам уже 50+. Потому что, чем дальше, тем накопить их будет все труднее. Думайте о том, что в 65 лет вы не получите даже 100 евро пенсии подачки от государства. И вам просто нечего будет кушать. Вам сейчас 100 евро может быть кажутся смешными деньгами, но поверьте, вы попадете вскоре в ситуацию, когда даже за квартиру будет нечем заплатить. И даже дворником работать пойти вы не смежете. Думайте об этом сейчас - потом будет поздно.