Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:03
зі. Штати збираються послати делегацію на Тайвань, що є перчаткою в "морду" Китаю...
Повангую, що таки в цьому році Китай висадить десант на Тайвань, і Штатам буде дуже неприємно... всра..тись..
ззі. Демократи-з ін зе хаус, війни не уникнути...
change_pm
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Додано: Сер 14 кві, 2021 14:05
Департамент по вопросам стратегии, политики и анализа МВФ на своем заседании 06.04.2021 г. рассматривал принципы стратегии и вопросы реагирования на возможный дефолт по кредитным обязательствам ряда стран. Среди них - Украина.
По данным специалистов МВФ вероятность дефолта в краткосрочной перспективе ( 6- 8 месяцев) признана "условно-вероятной" по объемах платежей 4-6 млрд $.
МВФ выделит деньги для Украины на покрытие выплат по кредитам МВФ, в виде special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса. Сейчас обсуждается сумма и время выплат.
Тому і пішла мова про кредити...
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 09:43
А в Філіпінах кіко тре в топ 1%?
О знайшов, та як в Індії, буду алігархом вна Філіпінах. Супер!
https://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/the-wealth-report-2021-7865.pdf
14 ст.
А вна неньці?
flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:05
change_pm написав:
зі. Що треба робити з неплатниками ренту?
Та, нах..р на вулицю виселяти, чи нехай принесе Йелен власникам нерухомості компенсацію у бідоні ( пам"ятаєте такі булі бідони для молока? от саме у такому, кожному особисто нехай несе
)
мені здається що наш бідон = їх галон, нє?
flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:08
change_pm написав:
Why are there still so few black scientists in the UK?
https://www.theguardian.com/science/202 ... -in-the-uk
Реально чому?
Може тому, що
не так багато білих видатних бігунів і баскетболистів
?
А може тому, що бути науковцем не так вигідно, ніж бути спортсменом?
А може,,, а х.з. що може
дискримінація білих?
flyman
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flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:14
за 2..9 Куе можна купити хатку біля ШРТ в радіусі 100км від Києва
і жити на 130євро, тут можна навіть позаздрити московитам
flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:21
У вна немає такої держави в списку )))) Вел, Раша рахується, як СНД, але вненька ж не СНД, то х.з...
Імхо, вна неньці десь 300-400 куе.. В тебе є?
зі. Флай, а нашо вна Філі, якшо в Кенії ти з 20 куе вже вхож в 1%? А якщо привезеш 60 куе, то імхо навіть дочка презедента чи міністра твоя )))
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 12:33
Або ми вступаємо до НАТО, або піднімаємо питання повернення ядерного статусу - посол України в Німеччині
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/ukrayina/abo-mi-vstupaye ... 66317.html
Прошу пояснити, це питання з ОП погоджено?
зі. Імхо, будь я президентом, в мене б вже лежало пару боеголовок в 15-16 році наготові...
І хвилинка лікбезу...
Признавайтесь, хто начитавшись мене на цьому хфоруме, натякнув Вєталє? )))
Оприлюднено інтерактивну мапу Києва з адресами підземних сховищ КМДА оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі.
Більше читайте тут:
https://kyiv.tsn.ua/oprilyudneno-intera ... 66173.html
change_pm
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