Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:25
flyman написав: change_pm написав:
У вна
немає такої держави в списку
)))) Вел, Раша рахується, як СНД, але вненька ж не СНД, то х.з...
Імхо, вна неньці десь 300-400 куе.. В тебе є?
зі. Флай, а нашо вна Філі, якшо в Кенії ти з 20 куе вже вхож в 1%? А якщо привезеш 60 куе, то імхо навіть дочка презедента чи міністра твоя )))
Раша 400куе і ти в топ 1% росіян.
Румінія 300куе і в ти топ 1% румун.
Україна що, між РФ і Румунією
(не географічно, а по богатству піпла)
?
Ну, десь так... бо неньки в списку немає...
Враховуючи всі вхідні і довідник стеля, я так неньку і розмістив )))
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 14:17
Developer Fortis Group Holdings is close to finishing the final phase of its £90m residential scheme in Salford, with residents expected to start moving in later this month. Adelphi Wharf is Fortis’ third newbuild housing scheme in Salford, following the completion of the 53-unit Bridgewater Gate in 2017 and the 22-unit Bridgewater Point in 2019, both on Ordsall Lane. An additional two schemes are under development at present – Fortis Quay, planned to have 898 apartments, and Bridgewater Wharf with 376 apartments. https://www.placenorthwest.co.uk/news/c ... phi-wharf/
Нарешті закінчать це довге будівництов, здається роки 2 протермінування...
Капець, в ЮК так довго будують!!!
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:59
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 16:36
change_pm написав:
https://www.marketwatch.com/story/stagflationary-forces-are-building-roubini-warns-11618420459?mod=mw_latestnews
Stagflationary forces are building, Roubini warns
Ну тупые.
А чего они ожидали, если весь реальный сектор закрыть по домам и разбрасывать деньги с вертолётов? Какую реакцию они ожидали?
Вкладчик1234
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:37
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
https://www.marketwatch.com/story/stagflationary-forces-are-building-roubini-warns-11618420459?mod=mw_latestnews
Stagflationary forces are building, Roubini warns
Ну тупые.
А чего они ожидали, если весь реальный сектор закрыть по домам и разбрасывать деньги с вертолётов? Какую реакцию они ожидали?
Китай працює
flyman
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Додано: Чет 15 кві, 2021 20:46
Вкладчик1234 написав: change_pm написав:
https://www.marketwatch.com/story/stagflationary-forces-are-building-roubini-warns-11618420459?mod=mw_latestnews
Stagflationary forces are building, Roubini warns Ну тупые.
А чего они ожидали, если весь реальный сектор закрыть по домам и разбрасывать деньги с вертолётов? Какую реакцию они ожидали?
100500%, ти бачив обличчя Жекі Пауєла, баби Йелен, Пелосі і Байдена? Де там розум?
Там, виділене і жадібність - друкування бабла, і вони і їх спонсори на папері стають багатше...
Але проблема в тому, що вже не 2009-17 роки, Китай виріс, бакса треба менше, ціни на комоди в космосі = інфлец буде під 10% в баксі.
Я тому і пишу постійно, що хочу побачити, як Омерига обіс...ся, бо вони на це заслуговують...
change_pm
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Додано: Чет 15 кві, 2021 20:51
flyman написав: Китай працює
Китай працює, але вже почав замідлятись і дуже вчасно почав тушити (обмежувати ліквідність) свою фонду...
Краще падіння фонди, а не роздутого ринку нерухомості...
зі. До того ж частина того, шо ціни на комоди в космосі - це "Китай працює" )))
change_pm
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